Alors que novembre tirait à sa fin, le Carrefour des femmes invitait ses clientes à participer à une activité plutôt singulière pour un organisme travaillant à l’amélioration des conditions de vie des femmes : une visite guidée au Musée de London. Or, considérée dans ses détails, cette activité s’inscrivait dans le mandat du Carrefour de plusieurs façons.

Le programme « Femmes immigrantes unies dans la diversité », financé par le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario, vise à favoriser la socialisation et l’intégration des femmes issues de l’immigration et, dans ce cas-ci, de langue française. Depuis avril dernier, le Carrefour organise des activités dans le cadre de ce programme. « Le but, c’est de créer un lien avec le pays d’accueil, explique Émilie Crakondji, directrice générale de l’organisme, et de leur faire découvrir quelque chose de différent. »

Le rapprochement entre les deux cultures, celle d’ici et celle de l’immigrante qui participe aux activités, se fait par le biais de rencontres sur diverses thématiques : cuisine communautaire, chants et musique, présentation-atelier sur le Mois de l’histoire des Noirs, etc. Certaines participantes sont au Canada depuis moins d’un an, d’autres depuis plus longtemps, et toutes contribuent à faire des suggestions quant aux prochaines activités. Il s’agit là, en effet, d’une grande caractéristique de ce programme : son application est définie par ses utilisatrices.

C’était d’ailleurs le cas de cette visite au musée, une idée du groupe qui s’y est rendu et qui était formé de 17 femmes. Celles-ci n’étaient pas que des immigrantes, certaines étant nées au Canada, car le programme vise à ce que les nouvelles arrivantes créent des liens avec leur communauté. L’art pictural était à l’ordre du jour avec des expositions sur des illustrateurs, bédéistes et caricaturistes de London, de même que des toiles d’hier et d’aujourd’hui satisfaisant à tous les goûts. Les participantes ont adoré la visite qui leur a permis d’apprécier une facette méconnue de leur ville.

Le programme dans son ensemble est tenu en haute estime par les clientes du Carrefour mais aussi par les employées car sa nature contraste avec celle de la plupart des services de l’organisme. Qu’il permette aux participantes de s’investir dans la mise en oeuvre d’activités est une autre caractéristique qui le distingue et qui fait son succès. D’autres activités sont prévues pour les prochains mois et nul doute qu’elles attireront également leur lot de participantes enthousiastes.

PHOTO : La visite a permis à 17 femmes de se familiariser avec l’histoire de l’art.