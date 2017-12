C’est une tradition dont la popularité ne se dément pas : chaque année, au mois de décembre, la Ville de London fait briller le parc Victoria de mille feux. Ce sont 75 000 lumières de Noël qui illuminent une trentaine d’arbres de ce parc du centre-ville depuis le 1er décembre dernier, formant un décor qui séduit petits et grands.

Il est bien sûr possible de simplement déambuler dans le parc pour y admirer les décorations. Mais pourquoi ne pas s’offrir un coup d’œil panoramique? Le belvédère au 12e étage de l’hôtel de ville accueille les visiteurs de 19 h à 23 h tous les jours, à l’exception des 12, 25, 26 et 31 décembre et du 1er janvier. Outre le parc, la ville dans son ensemble en vaut le coup d’œil, et l’animation sur la rue Wellington, l’édifice de la London Life et celui de l’Église unie Metropolitan offrent un tout autre spectacle lorsque vus dans la nuit et de cette hauteur.

Au parc Victoria, face au pavillon Kiwanis Memorial, une patinoire dont l’accès est gratuit sera ouverte tous les jours, pour autant que la météo le permette, de 10 h à 22 h à partir du 8 décembre. Elle sera cependant fermée de 17 h 30 à 18 h 30 à des fins d’entretien. Des patins y seront offerts en location pour 7 $ de 17 h à 22 h du lundi au vendredi et la fin de semaine de midi jusqu’à la fermeture de la patinoire.

C’est également dans ce parc que les résidents de London seront invités pour célébrer la nouvelle année. À 19 h, alors que du chocolat chaud sera servi gratuitement, des divertissements pour tous les âges se dérouleront pendant deux heures, soit jusqu’à ce que des feux d’artifices clôturent ce volet familial des célébrations.

La fête se poursuivra ensuite avec des artistes émergents. Puis, à minuit, après le traditionnel décompte de la foule et une autre ronde de feux d’artifice, le public aura l’occasion de danser grâce à la musique d’un disc-jockey.

C’est donc un rendez-vous pour ceux et celles qui veulent entamer 2018 avec entrain.

PHOTO : Une partie du parc Victoria vue de l’hôtel de ville