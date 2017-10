Les ligues de hockey junior sont les pépinières des équipes de la Ligue nationale (LNH) : aussitôt qu’un joueur s’y démarque, il a de bonnes chances d’être repêché et d’entreprendre ainsi une carrière qui fera sa gloire et sa fortune. Un des derniers en date à s’être fait offrir cette chance est Victor Mete, qui jouait jusqu’à récemment pour les London Knights. Cette équipe devra dorénavant se passer de lui puisqu’à l’âge de 19 ans, il a été invité à jouer pour les Canadiens de Montréal.

Deux jours après avoir appris qu’il jouerait maintenant dans la cour des grands, le jeune défenseur, originaire de Woodbridge au nord de Toronto, a d’ailleurs eu son baptême dans la LNH. Le 5 octobre, son équipe affrontait, pour son premier match de la saison, les Sabres de Buffalo. Ce sont les Canadiens qui l’ont emporté par un score de 3 à 2 et Mete a offert une prestation à la hauteur des attentes en obtenant un tir au filet et en affichant un ratio défensif de plus 1 en 19 minutes de présence sur la patinoire. Mete a même joué pendant la période de prolongation à trois contre trois.

Dès lors et pour les semaines à venir, les yeux de bien des amateurs seront rivés sur Victor Mete pour jauger du bien-fondé des espérances placées en lui. Cela ne date cependant pas d’hier que le joueur attire l’attention. L’année dernière, alors qu’il fut approché par les Canadiens une première fois, Mete a commencé à faire parler de lui et Marc Bergevin, directeur général, avait aussitôt flairé la bonne affaire.

Les rumeurs sont allées bon train encore une fois pendant le camp de développement de cet été, alors que tout semblait indiquer qu’on l’approcherait bientôt pour faire le grand saut dans la LNH. Les performances de Mete continuaient d’étonner malgré son physique jugé un peu chétif lorsque comparé à la moyenne des joueurs de ce niveau.

Que les Canadiens souhaitent poursuivre cette année avec leur jeune recrue ne surprend alors guère mais cela suscite quelques inquiétudes sur son degré de préparation. Malgré tout, les commentaires des vétérans de l’équipe et de Claude Julien, l’entraîneur-chef, sont unanimes dans leurs éloges. Victor Mete est décrit par les uns et les autres comme un joueur calme, professionnel, capable de sang-froid, doué d’une grande vitesse et d’une bonne rapidité d’exécution, intelligent et proactif. Ses trois saisons passées chez les Knights auront donc été des plus fructueuses pour développer ses aptitudes.

Au cours des derniers jours, Claude Julien a publiquement envisagé que Victor Mete complète la saison 2017-2018 avec les Canadiens. Les amateurs du Tricolore auront donc probablement l’occasion d’assister, pendant les prochains mois, à la naissance d’une carrière prometteuse.

PHOTO : Victor Mete lors d’un de ses derniers matchs avec les London Knights (Crédit photo: Claus Andersen/Getty Images North America)