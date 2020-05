Ottawa s’est engagé à injecter plus de 250 millions $ pour les petites entreprises du Centre-Sud-Ouest par le biais de FedDev Ontario, une des six agences fédérales d’aide au développement économique régional. FedDev dispose de 962 millions $ pour l’ensemble des provinces et territoires afin de soutenir le milieu des affaires au cours de la présente crise.

De nombreux programmes ont été mis sur pied pendant les derniers mois mais certaines entreprises ne se qualifiaient pas pour en bénéficier, d’où l’établissement de ce Fonds d’aide et de relance régionale. Les entreprises en démarrage qui, pour des modalités techniques, n’avaient pas accès aux mesures d’urgence précédemment établies, sont particulièrement ciblées par cette nouvelle initiative.

Dans le Centre-Sud-Ouest ontarien, les petites et moyennes entreprises oubliées des précédents programmes se feront allouer 213 millions $ tandis que 39,4 millions $ iront aux entreprises en milieu rural qui reçoivent du soutien d’un des organismes membres du Réseau de développement des collectivités du Canada.

FedDev offre des prêts sans intérêt pouvant aller jusqu’à 40 000 $. Si 30 000 $ sont remboursés d’ici à la fin de 2022, le gouvernement convertira les 10 000 $ restant en une subvention qui, par définition, n’aura pas à être rendue. Aucun intérêt n’est exigé avant le 31 décembre 2022.

Cette aide de dernière minute survient alors que les données sur le chômage pour le mois d’avril ont révélé que 8,9 % de la population en âge de travailler à London se cherche un emploi. Ce taux s’établissait à 5,8 % en mars.

Cela dit, London s’en sort plutôt bien jusqu’à maintenant puisque le taux de chômage était au même moment de 11,3 % en Ontario et de 13 % à l’échelle nationale.

Alors que de plus en plus de gens questionnent le bien-fondé des mesures de confinement au regard du danger réel représenté par la COVID-19, la valse des millions se poursuit et avec elle celle du déficit. Des emplois et des entreprises seront rescapés de la crise mais avec pour résultat que l’impact financier du coronavirus se fera ressentir bien plus longtemps que son impact sanitaire.