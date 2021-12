Le mois de décembre est propice aux gestes d’entraide et Accès Franco-Santé London (AFSL) ne fait pas exception à ce chapitre. L’organisme procède chaque année à une remise de colis-surprises et cette tradition s’est poursuivie pour le temps des Fêtes de 2021.

Les conseillères d’AFSL, épaulées des intervenants à l’emploi des organismes qui constituent AFSL, se sont donc assurées que les francophones démunis de London reçoivent un coup de pouce en cette période critique. Au mois de novembre, une liste a donc été établie : 49 foyers ont été répertoriés, totalisant 121 personnes, de même qu’une personne sans domicile fixe. Outre la situation financière et la langue maternelle, le degré d’isolement et la précarité de leurs situations respectives ont également été considérés.

Les colis ont été adaptés à la taille et à la composition des ménages à qui ils étaient destinés. On y trouvait des articles sanitaires (masques, lingettes désinfectantes, gèle hydroalcoolique, etc.), des articles pour se protéger du froid, des bons d’achat pour de la nourriture, un jouet pour enfant, etc. Une brochure sur les services offerts par AFSL était également incluse.

La personne itinérante a fait l’objet d’une attention spéciale. Les articles ont été mis dans un sac en bandoulière, ce qui lui était évidemment plus pratique. Un pantalon de neige neuf était également fourni, don d’un membre de la communauté.

Le 10 décembre, après avoir reçu le feu vert du Père Noël, les « elfes » d’AFSL ont entrepris de préparer ces colis et la distribution a commencé peu de temps après. Pour respecter la confidentialité des bénéficiaires, tout a été fait, depuis le début, pour que leurs noms ne soient connus que des employés des agences travaillant auprès d’eux et ce sont d’ailleurs ces derniers qui sont allés leur porter leur colis.

Les réactions ont été – on s’en doute – extrêmement positives. Ce qui a été remis était de nature à aider concrètement ces personnes dans le besoin mais, plus encore, cette attention à leur endroit leur a fait savoir que des gens pensent à eux.

PHOTO – Les « elfes » Noha Elsheikh et Sonia Muhimpundu ont passé une matinée à préparer les paquets de Noël destinés à des foyers démunis.