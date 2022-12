La présidente du Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, Spéciose Mukakamanzi, a annoncé au début du mois d’octobre la nomination d’Aimée Joséphine Utuza au poste de directrice générale. Elle succède ainsi à Émilie Françoise Crakondji, qui a occupé le poste depuis la création de l’organisme en août 2006. Mme Utuza est entrée en fonction officiellement le 3 octobre. Elle est accompagnée dans son nouveau rôle par Mme Crakondji jusqu’au 31 décembre.

La nouvelle directrice générale possède plusieurs années d’expérience dans le domaine de la santé et dans le milieu communautaire. Elle œuvrait récemment dans le domaine des services d’établissement au Carrefour communautaire francophone de London. Elle a, entre autres, dirigé le Centre de services psychosocial et référence pour le soutien juridique et réhabilitation communautaires des patients ayant vécu la torture et la violence au Rwanda.

Mme Utuza détient une maîtrise en promotion de la santé de l’Université Western, d’une maîtrise en santé publique et d’un baccalauréat en psychologie clinique. Pour avoir travaillé dans le milieu communautaire, plus particulièrement auprès des familles pendant plusieurs années, elle a une solide expérience dans le domaine de la violence basée sur le genre.

Son sens du leadership et du travail en équipe lui permettra de s’intégrer rapidement dans la communauté où la collaboration avec tous les acteurs du secteur est une condition sine qua non à l’atteinte des objectifs de l’offre de services de qualité en français aux femmes de la région.

« Je suis très heureuse de poursuivre le travail accompli au cours des dernières années et de contribuer au développement et au rayonnement de l’organisme », mentionne celle qui dirigera Carrefour des femmes.

« Je suis fière d’avoir vu naître et grandir ce centre qui est devenu la référence en matière des services en français pour les femmes dans notre communauté. Je suis ravie de tirer ma révérence aujourd’hui en laissant derrière moi un organisme en très bonne santé. Je pars ainsi cultiver des aubergines sous d’autres horizons. C’est avec plaisir que je passe le flambeau à ma successeure. Je suis persuadée qu’elle saura relever les défis à venir et maintenir cette flamme allumée pour les générations futures. Je ne ménagerai aucun effort pour assurer le transfert d’expériences, d’expertises et de connaissances acquises du domaine de la violence faite aux femmes et des services en français dans un contexte de minorité linguistique », déclare Mme Crakondji.

« C’est avec grand enthousiasme que nous accueillons Aimée Utuza qui va entamer ce nouveau défi dans l’équipe de direction du Carrefour des femmes. D’autant plus que l’organisme est devenu au fil des années une agence phare grâce à son personnel dévoué, à ses partenaires, à la passion et à l’investissement remarquable de sa fondatrice et directrice générale, Émilie Crakondji, que je tiens à remercier chaleureusement. Nous lui serons toujours redevables pour son immense apport à la communauté du sud-ouest de l’Ontario », ajoute Spéciose Mukakamanzi.

Le conseil d’administration, la directrice générale sortante ainsi que les employées souhaitent la bienvenue à Mme Utuza et lui offrent leur entière collaboration pour poursuivre le travail amorcé en vue du maintien des services en français permettant l’amélioration continue des conditions de vie des femmes dans notre région.

Source : Carrefour des femmes du Sud-Ouest

Photo : Aimée Joséphine Utuza