Symbole de la diversité, femme noire et Franco-Ontarienne originaire du Burundi (Afrique de l’Est), Arielle Kayabaga est devenue à l’issue des dernières élections fédérales la première francophone à être élue dans la circonscription de London-Ouest.

Ayant à cœur le rayonnement et la promotion du français, la députée devra relever de nombreux défis dans ce comté fortement néo-démocrate au provincial, qui avait vu notamment l’élection à trois reprises d’affilée de la députée néo-démocrate Peggy Sattler.

London-Ouest comptait cependant parmi les circonscriptions n’ayant pas de député sortant lors de ces élections fédérales du 20 septembre, en effet la libérale Kate Young, qui siégeait à Ottawa depuis 2015, n’avait pas souhaiter s’y représenter. Elle s’est d’ailleurs dite « enchantée et ravie de la victoire d’un candidat portant les couleurs du Parti libéral ».

Pour un premier essai ce fut un coup de maître, en effet Mme Kayabaga qui était depuis 2018 conseillère municipale du quartier 13 à London se présentait pour la première fois à des élections fédérales.

Fort est de constater qu’elle a su gagner la confiance des électeurs, affichant 25 % des votes lors du décompte final contre 22 % pour le conservateur Rob Flack, plus expérimenté sur la scène politique locale.

Consciente des attentes qui pèsent dorénavant sur ses épaules et de la voix minoritaire qu’elle devra incarner en tant que porte-parole des particularismes et enjeux concernant les francophones de la région de London, la députée entend « se préparer au mieux à assumer ses nouvelles fonctions ». Elle s’est donc inscrite au sein d’une formation universitaire de haut niveau, soit un deuxième cycle en gestion politique à l’Université Carleton, étant d’ores et déjà titulaire d’un Baccalauréat en sciences politiques préparé au sein du même établissement.

À n’en pas douter, elle aura à gérer un emploi du temps des plus achalandés, mais une fois encore Mme Kayabaga se dit prête à faire face à la tâche qui l’attend : « Je suis une mère célibataire qui élève seule son enfant. Quand j’effectuais mes études universitaires par le passé, ce fut parfois difficile mais j’y suis arrivée. Je peux le faire de nouveau ».

Voilà une belle force de conviction et un caractère à la mesure du mandat de la nouvelle députée de London-Ouest. Souhaitons-lui toute la réussite possible au service de ses convictions politiques et du projet de société qu’elle mettra en œuvre à l’avenir dans sa circonscription, mais également des valeurs canadiennes et de l’identité francophone qu’elle devra faire rayonner à l’échelle du pays.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO (crédit: Twitter) – Arielle Kayabaga, au micro, s’adresse à ses partisans.