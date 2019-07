Le mardi 18 juin, le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario tenait sa 15e assemblée générale annuelle (AGA) et faisait le bilan dans son rapport d’activités d’une année chargée d’initiatives nationales, provinciales et régionales.

Le Réseau est fier d’annoncer que pour l’année 2019-2020, Christelle Bony assurera la présidence du conseil d’administration tandis qu’Aliou Sene a accepté le poste de vice-président. Rachel Traoré-Takura sera trésorière tandis que Linda Jussaume sera secrétaire. La présidente sortante, JoAnne Chalifour, restera toujours active en tant qu’administratrice et comme représentante élue au conseil de la Société santé en français. Le Réseau tient à remercier chaleureusement Antoine Derose et Marie Dorval pour leurs trois termes auprès du conseil et leur souhaite bonne chance dans leurs futurs projets.

Le Réseau est heureux d’accueillir un nouvel administrateur, Jacques Kenny, pour représenter la région de Windsor et London. « En tant qu’ancien directeur de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest, Jacques Kenny apportera plusieurs années d’expérience. Sa compréhension approfondie des besoins en matière de santé des communautés francophones du sud de l’Ontario sera un atout pour notre conseil d’administration », indique JoAnne Chalifour.

Le Réseau a également saisi l’occasion offerte par l’AGA pour remercier chaleureusement ses partenaires et collaborateurs pour leur engagement, leur soutien et leur détermination à accroître la qualité, la sécurité et l’équité des soins de santé auprès des communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada.

SOURCE : Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario