Le vendredi 13 mai, en après-midi, Accès Franco-Santé London tenait un atelier sur l’hypertension, en format hybride. Neuf participants se sont retrouvés au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) alors que quatre participants se joignaient virtuellement à l’atelier.

Suzanne Noël, infirmière et coordinatrice de soins pour les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire (autrefois LHIN), et Sonia Muhimpundu, promotrice de la santé au London InterCommunity Health Centre – toutes deux conseillères à Accès franco santé – animaient l’atelier depuis le CCFL.

Prendre sa pression

Suzanne Noël a d’abord expliqué ce qu’est la pression artérielle – la force avec laquelle le sang appuie sur la paroi des vaisseaux selon la force avec laquelle le cœur éjecte le sang. Elle a aussi expliqué ce qui représente une pression trop élevée par rapport à la normale, ce qui peut varier d’une personne à l’autre. Généralement une pression idéale est de 120 sur 80.

L’infirmière a également parlé des facteurs de risques : ceux que nous ne pouvons pas changer tels que l’âge et l’origine ainsi que ceux sur lesquels nous pouvons influencer tels que le style de vie (sédentarité), l’alimentation et l’exercice physique.

Mme Noël a profité de l’occasion pour expliquer l’importance de surveiller et de contrôler sa pression artérielle. L’hypertension peut parfois passer inaperçue, dit-elle, et elle peut causer de graves problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes rénaux et la perte de vision pour n’en nommer que quelques-uns.

La spécialiste des soins infirmiers a terminé sa présentation en donnant de bonnes astuces pour prendre sa pression à la maison. D’abord, il est recommandé de prendre sa pression avant un repas, avant de prendre des médicament (car certains influencent la pression). Il faut également vider sa vessie avant de procéder.

La personne doit s’assoir et rester assise au moins cinq minutes, avoir les pieds à plat au sol et le dos droit appuyé contre le dossier d’une chaise. Le bras sur lequel on prend la pression doit reposer sur une table ou tablette devant soi. Sauf avis contraire du personnel de la santé, il faut prendre la pression sur le bras non dominant (le bras gauche pour la plupart des gens).

Assurez-vous aussi que la taille de la manchette du tensiomètre utilisé est adaptée au bras de la personne. Vous pouvez demander au pharmacien avant d’acheter l’appareil. Vous êtes maintenant prêt pour une excellente prise de pression. N’oubliez pas de la documenter.

Améliorer sa situation

À son tour, Sonia Muhimpundu s’est attardée à ce que nous pouvons faire pour réduire les risques, voire améliorer sa situation face à l’hypertension : réduire son apport en sel, avec au plus une cuillère à café par jour, y compris le sel contenu dans les produits préparés. Mme Muhimpundu a suggéré, par exemple, d’utiliser des épices pour rehausser le goût plutôt que du sel.

Elle recommande également de ne pas consommer trop d’alcool, de faire très attention à son apport en gras, surtout les gras saturés et, pire encore, les gras trans; de faire suffisamment d’exercice – au moins 150 minutes par semaine, comme le recommande le Guide canadien d’exercice physique.

Il faut aussi surveiller son apport en sucre, le diabète étant un risque pour l’hypertension. Une combination des recommandations qui précèdent doivent être entreprises pour réduire son poids le cas échéant, l’obésité étant un des risques majeurs pour l’hypertension. Et puis, la promotrice de la santé a proposé des façons de réduire son stress, un facteur de risque également.

Il faut bien sûr surveiller sa pression pour s’assurer qu’elle soit dans les normes. Un style de vie sain n’est pas une garantie pour éviter l’hypertension; certains facteurs de risque sont indépendants du style de vie.

Et, si tous ces changements de style de vie ne suffisent pas ou si les facteurs sur lesquels nous n’avons pas d’emprise entrent en jeu, alors il faut parler à son spécialiste de la santé pour se faire prescrire des médicaments contre la haute pression.

La section de l’atelier sur les saines habitudes de vie a suscité beaucoup de questions et de discussions, ainsi que pas mal de rires, rendant cette atelier très convivial et agréable.

Pour conclure, Suzanne Noël a mentionné qu’une clinique de prise de pression a lieu chaque mercredi à Accès-Franco-Santé London (AFSL), de 11 h à 12 h.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un rendez-vous pour faire prendre sa pression, ou pour apprendre comment prendre sa pression correctement à la maison. On peut même y apporter son tensiomètre.

L’infirmière a également présenté un document préparé par l’équipe d’AFSL pour les clients afin qu’ils puissent noter leur pression pour montrer à leur médecin. Ce document mentionne également les symptômes majeurs de crises cardiaque et d’accidents vasculaires cérébraux, et dans ce cas-là il faut téléphoner au 911 immédiatement. Ce document a la taille d’une carte de crédit et peut être insérer dans n’importe quel porte-monnaie.

Pour conclure, Suzanne Noël a pris la pression des participants qui le souhaitaient. Au cours de cet exercice, la chef d’équipe d’AFSL a fait le tirage d’un tensiomètre parmi les participants de cet atelier.

Hommage aux infirmières

Après le départ des participants, l’équipe d’AFSL avec le soutien de son comité directeur avaient préparé un goûter pour célébrer la Semaine nationale des infirmières. L’équipe d’AFSL, son comité directeur et des collègues du CCFL ont honorés les infirmières qui œuvrent inlassablement et avec dévouement partout où elles travaillent; mais plus particulièrement ils ont honoré deux des leurs avec cette fête surprise.

Ils ont rendu hommage à Suzanne Noël, qui se porte toujours volontaire pour être en première ligne, là où les besoins sont les plus pressants et salué les services inestimables que Suzanne rend chaque jour à la communauté francophone, comme coordinatrice de soins pour les services de soins à domicile où elle s’occupe des patients francophones, et comme conseillère à AFSL.

Mme Noël propose toujours de nouvelles idées et essaye de trouver des solutions afin d’améliorer l’accès aux soins des francophones de la région.

Anne-Elisabeth Noppens, leur chef d’équipe depuis un an, a également été honorée. Elle est venue d’outre-Atlantique avec un diplôme d’infirmière qui ne lui permet pas d’obtenir une licence en Ontario, mais cela ne l’empêche en aucun cas de travailler sans relâche pour tout faire afin d’améliorer les services de soins accessibles en français dans la région, rendre AFSL plus visible et mettre à jour les services d’AFSL pour toujours répondre aux besoins de la communauté.

Ce sont donc une « héroïne » de première ligne et une « héroïne » de l’ombre qui, le vendredi 13 mai, ont reçu les honneurs bien mérités de leurs collègues et du comité directeur.

Source : Elli Zandt

Photo : Le 13 mai dernier, le comité directeur Accès Franco-Santé London a rendu hommage à Suzanne Noël et Noha Elsheikh. De gauche à droite : Karna Trentman, directeur des services communautaires à CMHA TVAMHS et membre du comité directeur d’AFSL, Sonia Muhimpundu, conseillère à AFSL, Anne-Elisabeth Noppens, chef d’équipe d’AFSL, Suzanne Noël et Noha Elsheikh, conseillères à AFSL