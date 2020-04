Petit à petit, après des semaines de confinement et des centaines de décès, l’Ontario commence à voir la lumière au bout du tunnel. À de rares exceptions (d’ailleurs vitupérées sur toutes les tribunes), chacun a fait sa part pour que la société l’emporte sur la pandémie. Ce sont cependant aux travailleurs de première ligne, et en particulier au personnel médical, que les hommages les mieux sentis doivent être rendus. Cela dit, la bataille contre la COVID-19 n’est pas terminée et il reste encore plusieurs semaines d’effort et de privation pour la voir s’éteindre. De longues heures de travail attendent encore médecins, infirmiers et infirmières avec tous les risques de contamination que cela implique. (En photo : des infirmières de l’Hôpital Victoria à London; crédit photo : compte Twitter de la LHSF)