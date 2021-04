Oui, il est toujours permis de regarder par la fenêtre. Blague à part, avec toutes ces restrictions en vigueur, il y a lieu de se demander si les Ontariens ont simplement le droit de mettre le nez dehors. Et si oui, pour y faire quoi, au juste?

Bien qu’il soit toujours permis d’être à l’extérieur même pour des raisons non-essentielles, la population doit se montrer très prudente dans son interprétation de ce qui est autorisé. Toutes les activités sociales sont interdites et seuls les membres d’un même ménage ont le droit de se rassembler. Encore là, ce n’est que le strict minimum qui demeure légal en dehors des limites d’une propriété privée : ainsi, prendre une marche pour des raisons de santé ou pour promener son chien sont des exemples souvent évoqués par le gouvernement et par la Santé publique. D’ailleurs, ce sont peut-être les seules qui peuvent aisément venir à l’esprit considérant que les infrastructures récréatives (terrains de jeux, parcours de golf, parcs, etc.) sont désormais pointées du doigts comme étant des lieux un peu trop passants et susceptibles de contribuer à la propagation du coronavirus.

Cette situation est donc des plus désagréables pour ceux qui vivent en appartement. Au moins, pour les autres qui disposent d’une cour arrière avec un barbecue, une piscine ou un jardin, les prochaines semaines seront un peu plus faciles à endurer.

En ce qui touche aux activités à faire à la maison pour se désennuyer, bien des suggestions ont été faites depuis mars 2020. Depuis, bon nombre de gens ont tâché tant bien que mal de peaufiner leurs talents artistiques, de faire de l’exercice, de lire davantage, d’écrire pour le plaisir, de cuisiner avec imagination, etc.

Toutes ces bonnes idées pourraient cependant perdre considérablement de leurs attraits si le confinement devait se prolonger encore et toujours. Déjà, les experts mandatés par le gouvernement parlent d’un été au cours duquel la propagation du coronavirus demeurera préoccupante, avec tout ce que cela sous-entend comme restrictions.

Quoiqu’il en soit, garder le moral et s’occuper l’esprit demeurent plus que jamais nécessaires. De toute façon, ce n’est pas comme si ce serait une question de choix.

PHOTO (crédit: Facebook de la Ville de London) – Parcs et boisées ont retrouvé leurs couleurs mais les promeneurs seront rares sinon absents.