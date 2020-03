Le 15 février dernier avait lieu un tournoi de karaté à London regroupant plus de 200 compétiteurs venant principalement de toutes les régions du sud de l’Ontario et quelques invités du Mexique. Les participants du club de karaté francophone du Dojo Furansu sont revenus avec une belle récolte de médailles.

Les frères Malcom et Adam Nur

Voici les résultats obtenus pour chacun des jeunes : Viveka Sainani, 2e place en combat chez les femmes de niveau ceinture brune de plus de 18 ans et 3e place en kata par équipe; Élodie Mathieu, 3e place en kata par équipe chez les ceintures brunes; Nathaniel Galarneau, 1re place en kata d’armes et 2e place en kata par équipe dans la catégorie des intermédiaires 10-12 ans; Adam Nur, 2e place en kata par équipe, niveau intermédiaire 10-12 ans; Malcom Nur, 2e place en kata par équipe, niveau intermédiaire 10-12 ans; Sami Giraldon, 3e place en combat chez les intermédiaires 14-17 ans; Anthony Galarneau, 3e place en kata par équipe, niveau ceinture brune 14-17 ans; et Nimer Renno, 3e place en kata intermédiaire chez les 14-17 ans.

Leur instructrice Patricia Beauregard, 5e dan en karaté Shorin Ryu, est très fière de ses élèves et l’entraînement continue pour les prochains événements à venir.

Le club de karaté francophone existe depuis plus de 18 ans et regroupe chaque semaine plus d’une cinquantaine d’élèves qui s’entraînent assidûment pour apprendre les rudiments de cet art martial.

SOURCE : Patricia Beauregard

PHOTO – Premier rang : Élodie Mathieu, Nathaniel Galarneau et Viveka Sainani; deuxième rang : Anthony Galarneau, Sami Giraldon et Nimer Renno.