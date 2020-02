Le concept des soirées « meurtre et mystère » est assez bien connu du public et plusieurs organismes misent sur sa popularité pour faire passer un bon moment empreint d’humour à leurs membres et à leurs amis. Le samedi 22 février, c’était au tour du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) d’offrir pareille activité à ses habitués.

En fait, les circonstances ont également attiré une autre clientèle puisque le CCFL avait fait appel à une troupe théâtrale de langue anglaise, l’équivalent francophone n’existant pas dans la région. C’est pourquoi les conjoints et conjointes anglophones des fidèles du CCFL qui, pour des raisons évidentes, sont généralement moins intéressés à participer à des activités en français, étaient cette fois présents en grand nombre.

L’intrigue se déroule sous le regard amusé du public.

Une soixantaine de personnes étaient donc réunies dans le gymnase du Centre Desloges pour ce souper qui s’est déroulé sous le thème de la culture populaire américaine des années 1950. Les convives avaient d’ailleurs été invités à se déguiser en s’inspirant de ce qui était à la mode, à cette époque, auprès des adolescents et les employés de l’organisme avaient soigneusement décoré les tables en puisant dans l’imaginaire associée à cette décennie aux milles contrastes.

Cette ambiance était destinée à s’harmoniser avec la pièce interactive présentée par la troupe Gumshoe Mysteries et qui mettait en scène un meurtre commis au cours d’un bal de finissants. Les stéréotypes humoristiques étaient particulièrement présents avec les personnages de nerds, de bad boys, de reine du bal trop parfaite, de directeur d’école déconnecté de la réalité, etc.

Les comédiens étaient des mieux entourés puisqu’ils avaient au préalable demandé l’assistance de plusieurs convives pour les rôles de figurants. Tous se sont prêtés avec amusement à cet exercice pour lequel déguisements et accessoires étaient fournis. Le résultat était surprenant : les participants ont endossé leurs rôles respectifs avec une grande aisance et sans la moindre timidité alors que rien ne les prédestinait, à leur arrivé à cette activité du CCFL, à devenir des comédiens d’un soir.

Après la pièce, les organisateurs de l’activité ont convié les convives à choisir un couple pour le couronner roi et reine de la fête. Lorraine Lafond et Élie Plamondon ont été les heureux élus et ont ainsi remporté deux douzaines de roses et deux bouteilles de vin. Puis, la sélection musicale de DJ Félix a pris le relais du théâtre et la soirée s’est conclue en danse.

Un souper a été servi au cours de la soirée.

Le CCFL peut se targuer d’une belle réussite : le concept de cette activité a plu à tout le monde et les participants se sont bien amusés. L’organisme n’a pas fini d’étonner et, tout au long de 2020, d’autres belles surprises figurent à son calendrier.

PHOTO : Les comédiens et les membres du public qui ont participé à la pièce se sont réunis le temps d’une photo.