Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario est un organisme se consacrant à l’analyse des besoins et au développement d’occasions de collaboration entre les intervenants en santé afin d’accroître l’offre de services dans ce domaine pour les francophones. Informer, concerter et optimiser sont les trois mots clés décrivant l’angle d’intervention du Réseau dans son travail auprès des professionnels et du système de santé dans son ensemble.

Un nouvel exemple des résultats concrets de cette démarche sera officiellement lancé le 21 mars prochain en partenariat avec l’Entité 1, le Vanier Children’s Services et les Réseaux locaux d’intégration des services de santé d’Érié St. Clair et du Sud-Ouest. Il s’agira d’un site web conçu spécifiquement pour les professionnels de la santé francophones ou bilingues. Ce portail leur donnera accès à des ressources destinées à faciliter l’offre de services en français et donnera également aux utilisateurs une occasion de réseauter par le biais d’un intranet. Les étudiants dans un domaine lié à la santé seront également les bienvenus et il va sans dire que ce site constituera pour eux une façon de nouer des liens avec d’éventuels collègues et employeurs.

Qui plus est, quelques informations de base sur le Sud-Ouest ontarien et sur les communautés francophones qui s’y trouvent figureront aussi sur le site, question de promouvoir la région auprès des professionnels qui songeraient à s’y établir.

C’est à la fin de l’année 2017 que l’idée a commencé à faire son chemin, alors qu’une journée de développement et de sensibilisation à l’insécurité linguistique et à l’offre active, coordonnée par le Vanier Children’s Services, rassemblait à London des intervenants en santé francophones de tout le Centre-Sud-Ouest. Les participants à cette session de formation ont alors constaté l’intérêt à garder contact et le projet de site web a ensuite pris son envol.

Lorsqu’il est question du système de santé, la grande majorité des gens pensent d’abord à ce qui peut les aider et leur faciliter la vie en tant que patient. Rarement pense-t-on à ce qui peut faciliter la tâche aux travailleurs de ce domaine. C’est pourquoi les initiatives du Réseau franco-santé sont importantes car elles viennent combler cette lacune.