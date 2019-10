Le jeudi 10 octobre, la Ville de London et ses partenaires communautaires joignaient leurs forces pour mettre sur pied le premier Jour du nouvel arrivant. Il s’agissait d’un événement convivial destiné à faire connaître aux immigrants les ressources qui leur sont offertes et à développer chez eux un sentiment d’appartenance à l’endroit de leur communauté d’accueil.

La Ville a promu cette activité en insistant sur son caractère inclusif. Tous, y compris les résidents de longue date, même ceux nés au Canada, y étaient invités. Après tout, connaître l’ampleur et la diversité des services et programmes ne vient pas automatiquement avec l’obtention du passeport! Les nouveaux arrivants de même que les étudiants internationaux n’en constituaient pas moins le public cible de cette journée bien remplie dont le premier volet s’est déroulé à l’hôtel de ville.

Sessions d’information thématiques à la bibliothèque

Là, le département des ressources humaines a présenté aux participants les politiques d’embauche et les avantages à travailler pour la municipalité. Les visiteurs pouvaient ensuite partager leur temps entre une foire d’information et une visite guidée (aussi offerte en français!) de l’hôtel de ville.

C’est ensuite à la Bibliothèque centrale que se sont poursuivies les activités qui ont pris une dimension familiale avec, notamment, des contes en plusieurs langues. Sur une note plus sérieuse, des séances d’information en petits groupes, animées par des représentants d’organismes, donnaient l’occasion de s’informer sur des thèmes particuliers : emploi, santé et bien-être, établissement, services francophones, etc. Les nouveaux arrivants pouvaient également raconter leur cheminement dans le cadre de la bien-nommée « Bibliothèque humaine », au cours de laquelle les confidences des participants étaient filmées. À l’Auditorium Wolf, une cérémonie de citoyenneté s’est déroulée dans le décorum qui s’imposait et à laquelle a contribué Arielle Kayabaga, conseillère municipale du district 13 et fière membre de la communauté francophone, qui s’est adressée à l’assistance.

Le Jour du nouvel arrivant reviendra l’an prochain. Sa pertinence n’en sera pas moins grande puisque London reçoit environ 2800 immigrants par année. Entre information et divertissement, l’événement a tout pour séduire et s’inscrire dans la durée.

PHOTO: Arielle Kayabaga s’est adressée à l’assistance pendant la cérémonie de citoyenneté.