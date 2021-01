Avec les années qui s’empilent, on apprend à s’adapter et ce ne sont pas nos aînés francophones qui diront le contraire. Le Carrefour des Adultes et des Aînés Francophones (CAAF), un programme du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), célèbre plusieurs fois par an les fêtes de ses membres et la pandémie n’y a rien changé!

C’est en ligne et avec une assiette de desserts traditionnels qu’une trentaine de francophones ont pris place pendant une heure pour discuter et se retrouver le vendredi 18 décembre dernier. Cela a surtout été l’occasion de célébrer les 97 ans de notre doyenne des francophones de London, Doris Casaubon. C’est un bénévole francophone, Ousseynou Sarr, assistant de recherche à l’Université Western, qui a pris de son temps libre pour veiller à ce que notre doyenne puisse se connecter à la soirée Zoom.

La soirée ne s’est pas finie là puisqu’il y avait, juste après la célébration, des fêtes de fin d’année organisées par Maria Banuelos, responsable des communications et des activités culturelles du CCFL. Elle avait organisé un spectacle d’un artiste francophone : DJ UNPIER!

De l’aveu de la coordinatrice du CAAF, Adeline Le Roy, cette rencontre « CAAF en fête » a été réellement émouvante : « De nombreux aînés m’ont contactée les jours suivants pour me dire combien cette soirée avait été particulière pour eux ou pour me dire combien cela leur a fait chaud au coeur de revoir des personnes qu’ils n’avaient pas vues depuis des mois ».

Cela fait maintenant quelques mois que le CCFL a modifié sa programmation pour soutenir adéquatement les adultes et aînés francophones de London et c’est grâce au soutien financier de la Fondation Trillium de l’Ontario que ces activités peuvent continuer en cette période toute particulière.

À ceux qui se demande le secret de la longévité de Doris Casaubon, la question lui a été posée et nous avons eu une réponse : « Prendre le bon côté des choses, être optimiste et se rappeler qu’il y a toujours du bon ». Ce sont probablement les conseils les plus sages que nous devrions écouter pour commencer cette nouvelle année pleine de surprises!

SOURCE – Adeline Le Roy

PHOTO (Archives L’Action) – Doris Casaubon