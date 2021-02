Le Comité de coordination de l’histoire des Noirs de London (Comité) vient d’annoncer sa programmation pour les événements de février 2021 qui se terminera par une célébration virtuelle dynamique et interactive.

L’histoire des Noirs se réfère aux histoires, aux expériences, aux réalisations des personnes d’origine africaine. L’histoire des Noirs n’a pas commencé récemment au Canada, mais dans les temps anciens en Afrique.

Les gens liés par leur histoire africaine commune et leur ascendance, ont créé l’histoire des Noirs ici. La population afro-canadienne est composée de personnes et de familles de la diaspora, y compris les États-Unis, l’Amérique du Sud et centrale, les Caraïbes, l’Europe, l’Afrique et le Canada.

Le Comité a choisi comme thème pour 2021 – Célébrer la force et la résilience de la communauté noire dans le sud-ouest de l’Ontario. 2020 a été une année de changement et d’impact significatif non seulement pour la communauté noire de London, mais aussi pour les Noirs du monde entier.

Le meurtre de George Floyd est devenu un moment fondamental pour nous tous. Nous continuons de protester contre toutes les inégalités et les injustices à London et ailleurs, mais nous voulons aussi célébrer et partager le patrimoine et la culture qui sont importants pour nous tous, peu importe d’où nous venons.

« Notre Comité, encore une fois, invite tous les résidents de London et de la région à se joindre à nous pour les célébrations de cette année. Les activités de février offrent à la communauté l’occasion de se rassembler virtuellement, de partager des célébrations et des expressions culturelles, d’en apprendre davantage sur nos voisins, en collaboration avec des gens de plusieurs origines et de tous âges, tout en apprenant à briser les barrières et les stéréotypes qui existent encore parmi tant d’autres et qui causent encore la division dans notre communauté. »

Le thème 2021 sera renforcé tout au long du mois, à commencer par la cérémonie d’ouverture le samedi 6 février de 13 h à 15 h. Le conférencier Aaron Francis, créateur et conservateur de Vintage Black Canada, partagera des images et des histoires de diverses familles du Sud-Ouest ontarien.

Cette année, notre programme de la Fête de la famille aura lieu tous les lundis du mois à 18 h 30 et sera présenté par la Bibliothèque publique de London; des histoires et à des expériences pour toute la famille.

Le Festival de la nourriture africaine de l’alimentation se tiendra le vendredi 19 février et permettra d’offrir à la communauté une expérience gastronomique et la possibilité de commander une étonnante sélection de nourriture africaine.

Le samedi 20 février de 12 h à 15 h, le programme sera axé sur les jeunes et le Forum jeunesse fournira un moyen stimulant, habilitant et éducatif pour discuter des enjeux et bâtir une communauté parmi les jeunes Noirs et les Autochtones. Tous sont les bienvenus.

La Célébration de clôture a lieu le samedi 27 février, de 14 h à 16 h. C’est une célébration de la culture de la communauté noire à London et au-delà. Mettant en vedette des artistes et des musiciens locaux la Célébration comprend aussi le Prix d’excellence 2021 de la communauté noire. Cette année, la gamme d’artistes interprètes ou exécutants met en vedette une variété d’artistes locaux et régionaux.

Cette année, tous les événements sont accessibles sur Eventbrite pour plus d’information et pour l’inscription.

SOURCE – Comité de coordination de l’histoire des Noirs de London