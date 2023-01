La présidente du Carrefour des femmes du Sud-Ouest annonce l’embauche de Cornélie Mwenyi Mbaya à titre de nouvelle directrice générale de l’organisme. Cette dernière a entamé ses fonctions le 7 décembre.

Mme Mbaya est très impliquée dans la communauté depuis une dizaine d’années. Elle a notamment occupé plusieurs postes dans différents organismes dont celui de conseillère en emploi, de responsable des communications et ressources humaines, de travailleuse en établissement, etc.

« Je me sens privilégiée de faire maintenant partie de la grande famille du Carrefour des femmes du Sud-Ouest, dit-elle. Je suis une personne responsable, organisée et capable d’interagir aisément avec les autres. La mission de l’organisme étant très importante, le territoire immense et les défis nombreux, nous allons travailler fort avec nos partenaires communautaires pour hisser encore plus haut ce phare qui nous représente toutes et qui est aussi ce lieu sécuritaire où toutes les femmes francophones de notre région sans distinction peuvent se reconnaître. »

Détentrice d’un baccalauréat en sciences politiques, d’un certificat en administration des affaires et d’un certificat en ressources humaines, son parcours académique ainsi que ses expériences professionnelles auprès des familles francophones l’ont préparée à occuper le poste de direction. Afin de faciliter une transition réussie, Mme Mwenyi Mbaya sera appuyée au début de son mandat par la directrice générale sortante, Émilie Crakondji.

« Nous avons besoin d’une leader qui va assurer le maintien et la pérennité des services aux femmes francophones de notre région. Avec la nouvelle directrice en poste, je suis confiante et optimiste en ce qui concerne l’avenir du Carrefour des femmes. Nous allons poursuivre le travail déjà entamé. Je crois que nous nous devons également de conserver ce précieux héritage que nous a légué Mme Crakondji après 16 années de dévouement et loyaux services à la communauté. Nous tenons également à souligner l’appui de Ghislaine Sirois, une grande dame visionnaire et une figure incontournable dans le domaine de la revendication et du développement des services en français pour les femmes en Ontario.

« Nous les remercions pour leurs accomplissements. Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à Cornélie Mwenyi Mbaya et la féliciter pour avoir accepté de relever ce défi », déclare Spéciose Mukakamanzi, présidente de l’organisme.

Source : Carrefour des femmes du Sud-Ouest

Photo : Cornélie Mwenyi Mbaya a été nommée directrice générale du Carrefour des femmes du Sud-Ouest en décembre.