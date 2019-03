Colin Dambrauskas est un courtier en hypothèque basé à London et qui, après avoir vu une croissance notable de sa clientèle au cours des dernières années, s’est récemment attelé à un nouveau défi. « Mon objectif, pour 2019, est de grandir en français », affirme ce franchisé de Mortgage Architects, une entreprise nationale de courtage hypothécaire.

Originaire de la Saskatchewan, M. Dambrauskas réside à London depuis 2001. C’est d’ailleurs en Ontario qu’il a suivi la formation qui l’a amené à la profession de courtier. Depuis, il s’implique à sa façon dans la communauté de langue française au niveau des activités pour les enfants et en administrant une page Facebook qu’il a créé il y a deux ans et qui est consacré aux francophones de sa ville.

Colin Dambrauskas

Colin Dambrauskas invite d’ailleurs ceux-ci à le rencontrer pour toute question touchant l’achat d’une maison. Il y a en effet de nombreux avantages à faire appel à ses services : « La plupart de mes clients pensent toujours à commencer leur recherche avec leur banque, observe M. Dambrauskas. Moi, comme courtier en hypothèque, j’ai accès à plus de 50 institutions financières ». Il peut ainsi comparer les taux et les avantages respectifs des unes et des autres pour déterminer laquelle répond le mieux aux besoins du client. « C’est un service complet et non contraint par le programme d’une seule institution », fait-il remarquer.

« Complet » est le mot car M. Dambrauskas peut conseiller quiconque en ce qui touche à sa capacité de payer, à son premier achat, à un investissement en immobilier, au financement de rénovations, à l’achat d’une résidence secondaire, à ses options en tant que travailleur autonome ou immigrant, etc. Ses conseils englobent également les questions financières telles que la consolidation des dettes ou le refinancement d’une hypothèque. En termes de disponibilité, Colin Dambrauskas, comme la plupart de ceux qui travaillent à leur compte, gère son temps de travail en fonction des besoins de ses clients. Il a un bureau au centre-ville de London mais peut également se déplacer si nécessaire. Son territoire couvre non seulement London mais aussi Woodstock, St. Thomas et Strathroy-Caradoc et la très grande majorité de ses services sont gratuits.

Les coordonnées de Colin Dambrauskas se trouvent sur son site web www.colindmortgages.ca. Les francophones qui s’apprêtent à faire le plus important investissement de leur vie, soit l’achat d’une résidence, ont toutes les raisons de s’adresser à ce professionnel aguerri.