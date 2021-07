Un nouveau magazine télé hebdomadaire, Comme tout le monde, sera à l’antenne le dimanche sur les ondes d’ICI RADIO-CANADA TÉLÉ en Ontario, et en rattrapage en tout temps sur ICI TOU.TV.

Présentée par Isabelle Ménard, cette émission mettra en lumière le milieu social et culturel ontarien dans toute sa diversité.

Chaque épisode, son thème

Comme tout le monde, c’est l’exploration de sujets universels qui nous lient et nous rapprochent. À chaque nouvel épisode, Isabelle Ménard fera le tour d’une thématique avec une ou un invité de marque et des chroniqueurs de partout en Ontario.

« C’est précieux d’avoir le temps d’apprendre à connaître ceux qui font de l’Ontario français une communauté aussi fière et aussi vivante. Je vous propose une série de conversations intimistes et chaleureuses qui nous font réaliser, qu’au final, on se ressemble beaucoup plus qu’on ne pourrait l’imaginer », se réjouit Isabelle Ménard.

Parmi les invités et thèmes déjà confirmés, la politologue Stéphanie Chouinard parlera de la notion de succès, le joueur de football Nelkas Kwemo de l’équipe des Argonauts de Toronto explorera la nostalgie, et la ministre Caroline Mulroney se confiera sur la parentalité.

Jimmy Chabot et Sophie Houle-Drapeau dans le Nord de la province, Nicolas Haddad, Isabelle Gobeil et Rozenn Nicolle dans le Sud, et Elvis Nouemsi Njiké dans le Sud-Ouest formeront quant à eux l’équipe de chroniqueurs de l’émission.

« Si nous avons appris une chose depuis l’hiver 2020, c’est que nous sommes seuls ensemble et nous vivons, à notre façon, les mêmes enjeux. Avec Comme tout le monde, on souhaite faire ressortir dans chaque thème, l’universalité dans l’unicité. Comme tout le monde, c’est une incursion dans l’intimité de nos invités et par là même dans l’intimité de chacun de nous », explique Emmanuel Juteau-McEwan, réalisateur de l’émission.

Calendrier des prochains épisodes

4 juillet : LE SUCCÈS, avec Stéphanie Chouinard

11 juillet : LE TEMPS, avec Chantal Vallée

18 juillet : LA PARENTALITÉ, avec Caroline Mulroney

15 août : LA PEUR, avec Dillon Orr

22 août : L’ENGAGEMENT, avec Amanda Simard

29 août : LA NOSTALGIE, avec Nelkas Kwemo

*Relâche pendant les Jeux olympiques de Tokyo (entre le 25 juillet et le 8 août).

À propos d’Isabelle Ménard

Isabelle est diplômée en Communication et finissante de l’École Nationale de l’humour. Qualifiée par certains de « multi-communicatrice », Isabelle a un parcours jalonné d’expériences variées.Elle a publié son premier essai, Tomber en humour aux Éditions Somme toute. Depuis 2011, c’est dans l’animation télévisuelle et radiophonique qu’elle excelle. Elle anime le rendez-vous radiophonique du samedi en Ontario (À échelle humaine) sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE depuis février 2020.

PHOTO – Isabelle Ménard