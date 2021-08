On le sait, Internet, les réseaux sociaux et les écrans peuvent présenter certains dangers et avoir des répercussions négatives sur la santé et le sommeil, par exemple. Or, leurs bienfaits sont aussi nombreux.

Ainsi, le contrôle parental peut s’avérer des plus pratiques pour permettre à vos enfants, surtout s’ils sont très jeunes, d’utiliser ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents, consoles de jeux et autres dispositifs électroniques en toute sécurité.

En effet, celui-ci peut servir, entre autres, à gérer ou à limiter le temps d’écran de vos enfants, renforcer leur sécurité en ligne, et empêcher les achats intégrés aux applications. Il sert également à bloquer des contenus inappropriés ou indésirables en fonction de leur âge, superviser l’installation d’applications sur leurs appareils et à les géolocaliser grâce à ceux-ci.

En outre, il est également important de favoriser leur autonomie, de leur expliquer les risques d’Internet, de les informer de ce qu’ils ne doivent pas faire (comme transmettre leurs renseignements personnels) et de leur apprendre à reconnaître les dangers, notamment.

Ainsi, en vieillissant, ils développeront leur sens des responsabilités par rapport à leur utilisation des écrans et du Web. À l’adolescence, vous pourrez donc relâcher le contrôle afin qu’ils se sentent en confiance.

Enfin, rappelez-vous que le but du contrôle parental devrait être de protéger vos enfants, pas d’envahir leur intimité. Autrement dit, faites-en un usage raisonnable, soit pour limiter l’accès à certains contenus, par exemple, et non pour lire tous leurs messages et les épier.

Vous craignez une situation problématique (ex. : harcèlement)? Parlez-en avec votre enfant et demandez-lui s’il peut vous montrer ses messages. S’il refuse, n’hésitez pas à consulter un professionnel (ex. : psychologue) pour obtenir des conseils qui vous permettront de l’aider sans pour autant devenir intrusif.