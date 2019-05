Au cours des prochaines semaines, tous continueront à vaquer à leurs occupations professionnelles en attendant les vacances que plusieurs goûteront au début du mois de juillet. Entretemps, les températures estivales feront lentement leur chemin et le printemps prendra rapidement des airs d’été. D’ailleurs, il est de coutume, chez les anglophones, de considérer le weekend de la fête de la Reine comme le début symbolique de l’été alors que, du côté des francophones, ce sont plutôt les multiples variantes de la Saint-Jean-Baptiste qui remplissent cet office.

Entre ces deux célébrations, un mois s’écoule au cours duquel la région de London verra maints festivals attirer les foules. Le premier au calendrier sera le Fringe Theatre Festival du 28 mai au 8 juin. Pour une vingtième année, des créateurs indépendants issus de diverses disciplines (art visuel, théâtre, musique, comédie, danse, etc.) offriront une programmation éclectique et hors des sentiers battus. Une cinquantaine d’artistes seront de la partie pour faire rire, pleurer ou réfléchir le public.

Ceux qui souhaitent contribuer à une bonne cause pourront, le 1er juin prochain, participer au Grickle Grass Festival, un événement focalisant sur la musique et la promotion d’un mode de vie écologique. Les fonds amassés iront au Musée des enfants – où se tiendra cette journée d’activités – et au programme Growing Chefs! Ontario.

Les amateurs de salsa et de mambo devront partager leur temps en ce 1er juin entre ce festival et un autre consacré à la culture latino-américaine qui se tiendra sur la place face au Covent Garden Market.

Pour les amateurs de plein air, un bel événement sera offert au parc Fanshawe les 8 et 9 juin : le Festival de bateaux-dragons. Il s’agit de courses nautiques dont les embarcations s’apparentent à de longues pirogues propulsées par des rameurs. Ce sport met beaucoup l’accent sur l’esprit d’équipe et ce festival s’adresse à tout le monde. D’ailleurs, tous sont invités à former une équipe de 20 ou 24 pagayeurs et à participer aux courses.

Le 9 juin, le Festival multiculturel de London sera de retour sur l’esplanade du Covent Garden Market. Cette fête pour toute la famille donnera un impressionnant panorama de la diversité de London.

Du 14 au 16 juin, le parc Victoria sera des plus animés à l’occasion du Festival des enfants. Il en coûtera 20 $ par enfant pour un laissez-passer donnant accès à tous les manèges pendant une journée complète. L’admission est gratuite pour les autres jeux : voiturettes, bricolage, expérimentation avec la réalité virtuelle, jeux de société géants, etc. Et puisque les enfants adorent les compagnons à quatre pattes, un spectacle de chiens savants figure au programme pour le plaisir des petits et des grands.

À la périphérie de London, dans une petite agglomération nommée Dorchester, se déroulera le Festival de la Renaissance du comté d’Oxford du 14 au 16 juin. L’idée de base de ce festival est de donner aux visiteurs l’impression de déambuler dans une fête foraine du XVIe siècle. La dimension historique des festivités ne va cependant pas sans une bonne dose d’humour et d’autodérision. Sans que cela ne soit nécessaire pour avoir accès au site, tout le monde est invité à venir costumés. Musique, nourriture, prestations théâtrales et sportives, démonstrations diverses, etc. : une fin de semaine palpitante attend tous et chacun.

La fin de semaine du 14 et 16 juin sera définitivement très occupée puisque le Strathroy Hometown Festival se tiendra alors au grand plaisir de ceux qui veulent s’évader quelques heures en dehors de London. Cette grande fête conviviale offre une ample variété d’activités et d’attractions dont un classique de la belle saison : une exposition de voitures de collection.

S’il y a une chose qui caractérise les grands rassemblements, ce sont les victuailles qu’on y trouve immanquablement. Manger étant sans conteste un rite social, pourquoi ne pas en faire un festival? C’est ainsi que du 21 au 23 juin, le Festival international de l’alimentation et des bières artisanales de London rassemblera, au parc Victoria, les gourmands et les gourmets. Les concerts se succéderont sur scène alors que les innombrables vendeurs de nourriture disséminés dans le parc offriront leurs spécialités pour tous les goûts.

À la recherche d’un cadeau, d’une décoration, d’un vêtement unique en son genre, d’une idée de passe-temps, etc.? Une visite s’impose donc au Festival d’artisanat du comté de Middlesex qui rassemblera plus de 100 artisans, les 22 et 23 juin prochain, à Ilderton au nord-ouest de London.

Parions que vous ne saviez pas qu’il y a autant de festivals dans votre région! Et il ne s’agit là que d’un avant-goût de l’été.

PHOTO : Les festivals engendrent des revenus importants pour les commerçants de par les foules qu’ils attirent.