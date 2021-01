Il était initialement prévu que le mont Boler, à London, ouvre à nouveau ses pentes le 12 février. Mais rien n’est jamais sûr avec la COVID-19 et, surtout, les décisions gouvernementales qui l’entourent. C’est pourquoi les administrateurs de la station ont finalement décidé, jusqu’à nouvel ordre, de réduire la saison de ski à son plus strict minimum en annulant les billets de saison et les cours en groupe.

Théoriquement, l’organisme sans but lucratif que gère le mont Boler aurait pu s’accrocher au mince espoir d’une fin de saison toute en beauté et offrir certaines compensations pour la mise à l’arrêt temporaire de ses activités. Mais puisque l’avenir demeure incertain et que la météo ne semble pas, cette année, propice aux amateurs de sport d’hiver, ce qui aurait pu abréger la durée de cette hypothétique saison, le mont Boler a tout simplement décidé de couper court au suspense et de rembourser les détenteurs d’un billet de saison et les réservations de groupe à l’école de ski.

Le confinement entré en vigueur le lendemain de Noël interdisait certaines activités extérieures dont, bizarrement, le ski alpin, alors que d’autres, tels le ski de fond et le patinage, demeuraient permises par le gouvernement. Comme d’autres stations, le mont Boler a souffert financièrement de ces restrictions.

Les détenteurs d’un billet de saison et ceux qui ont payé pour des cours seront remboursés et la station couvrira les frais de cartes de crédit. Pour obtenir un remboursement, il leur faut remplir le formulaire à cette fin sur le site web du mont Boler. Cela dit, il est aussi possible pour la clientèle de la station de demander que leurs déboursés servent à payer autres choses, tels des billets d’un jour ou des activités estivales.

Ceux qui s’étaient résolus à se plier à l’embêtant protocole censé contrer le coronavirus jusqu’au cœur de leurs loisirs hivernaux devront, dans le cas des habitués du mont Boler, se trouver à court terme un autre passe-temps. Au moins, avec la baisse progressive du nombre de cas quotidiens, un optimisme prudent est désormais au rendez-vous.