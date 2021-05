Avec sa programmation, la Société économique de l’Ontario (SÉO) assure le rayonnement économique des communautés francophones et bilingues de la province. Son plus récent atelier, en partenariat avec l’ACFO-SDG, découvre l’identité profonde des entreprises et fait le point sur la façon de bien composer l’ADN de l’entreprise en création. L’importance de la mission, la vision et les valeurs ne sont pas pas à être sous-estimées car elles sont le tremplin pour l’épanouissement du projet à long terme.

Sur sa chaîne YouTube, la SÉO offre dix modules de formation offerts au public qui font le survol du démarrage d’une entreprise. Ceux qui désirent une aide plus personnalisée peuvent se prévaloir de sessions de mentorat. Il suffit de communiquer avec la SÉO.

Pour le mois de mai, la SÉO propose quatre Webinaires gratuits sur différentes sphères de l’entreprenariat. Le 6 mai, il sera question du démarrage d’une garderie familiale; le 11 mai, des tactiques de médias sociaux pour accroître les ventes; le 18 mai, d’une vue globale de la quête d’entreprenariat; et le 19 mai, d’une carrière dans les organismes sans but lucratif.

Comme invité, Philippe Dieudonné discute de son parcours en temps qu’entrepreneur. Au Canada depuis près de 19 ans, il a créé de multiples organismes culturels.

« Je me vois comme un agent du développement économique et j’adore ça! », affirme-t-il. Il est fondateur du Regroupement des professionnels nés ou formés à l’étranger, de la Coopérative communautaire multiservice l’Union fait la force et du programme Ambassadeurs ÉcoloVerts francophones.

Selon lui, il faut se fixer des objectifs et prendre des actions délibérées pour réussir. Il suggère aussi aux entrepreneurs de s’associer, car comme le nom d’un de ses organismes l’indique, l’union fait la force.

« C’est ensemble que l’on réalise ses rêves », déclare-t-il, le sourire dans la voix. Installé à Cornwall en tant que coordonnateur du Programme d’appui à la réinstallation des réfugiés au Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton, il poursuit sa mission d’entraide et la communauté de Cornwall se réjouit de l’accueillir en tant qu’un des leurs.

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – Philippe Dieudonné