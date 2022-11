En octobre 2022, le conseil d’administration (CA) du Réseau-femmes du Sud-ouest de l’Ontario (RFSOO) a annoncé que le poste de directrice générale (DG) était vacant à la suite de la démission de l’ancienne directrice générale, Mariah Amor.

Après un vaste processus de recherche mené par les membres du Comité de recrutement, l’organisme annonce que Danielle Péladeau a été sélectionnée pour ce poste et qu’elle est entrée en fonction le 14 novembre.

« Nous sommes très heureuses d’annoncer cette nomination », déclare Linda Rochon, présidente du CA du RFSOO qui a agi à titre de directrice générale par intérim au cours des dernières semaines.

Le Comité de recrutement était composé de Mme Rochon, de la présidente du Comité de gouvernance et ressources humaines, Edithe Fotso, de la présidente sortante Me Pascale Daigneault, de la DG sortante Mariah Amor, ainsi que Me Paula Rusak, avocate en ressources humaines et ancienne présidente du Comité de gouvernance et ressources humaines au sein du RFSOO.

Le CA a choisi Mme Péladeau pour occuper cet important rôle de leadership en tenant compte de ses compétences, de son expertise et de son expérience au sein du secteur à but lucratif et du RFSOO. En tant que directrice de finances, et près de deux ans d’expérience au RFSOO et ses partenaires, elle s’est distinguée en tant que chef de file reconnue dans la gestion, les finances et la planification stratégique.

Selon le CA, l’expertise de Danielle, ses compétences en leadership, son engagement pour la cause, la transparence et son expérience avec les partenaires et les bailleurs de fonds de l’organisme, entre autres, font d’elle une personne exceptionnelle pour le rôle.

« J’ai hâte de poursuivre la longue histoire du RFSOO avec les vibrantes communautés francophones du Sud-Ouest, affirmait Danielle Péladeau lors de sa nomination. Le RFSOO joue un rôle clé dans la satisfaction des besoins de notre formidable communauté francophone. J’ai hâte de commencer! »

Mme Péladeau est titulaire d’un baccalauréat en Administration des affaires de l’Université de Windsor et a occupé un poste de direction générale dans le secteur local à but lucratif pendant 11 ans.

Mariah Amor, qui dirigeait le RFSOO depuis 2018, entreprend un nouveau chapitre de sa vie. « Je tiens à transmettre mes plus sincères remerciements à tous ceux qui m’ont tant soutenue au cours des cinq dernières années – le personnel, les bailleurs de fonds, les membres et les bénévoles. Vous avez aidé le RFSOO à devenir l’organisation dynamique qu’elle est aujourd’hui. Je suis honorée d’avoir servi cet organisme incroyable et je regarderai avec enthousiasme la prochaine phase de l’organisme avec Danielle à la direction. Je suis convaincue qu’elle saura créer un monde meilleur où les personnes peuvent apprendre, travailler, créer, célébrer et servir la communauté », mentionne-t-elle.

« Mariah a fait un travail formidable à la direction de notre organisation pendant cinq ans. Nous sommes tellement chanceuses et reconnaissantes de l’avoir eue dans notre équipe, ajoute Linda Rochon. Elle apportera un leadership, une énergie et une créativité supplémentaires à nos programmes, ainsi qu’un profond sentiment d’engagement envers notre communauté. J’ai hâte de voir sa touche personnelle ciblée à l’amélioration de la condition féminine et l’éradication de la violence faite aux femmes. »

Texte et photo (RFSOO) : Linda Rochon (à gauche) et Danielle Péladeau