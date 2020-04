Ces temps-ci, on passe beaucoup de temps à la maison, confinement oblige. Cette période peut être une occasion de découvrir la culture et les paysages magnifiques du Brésil. Les plus beaux sites de ce pays d’Amérique du Sud, incluant Lençóis Maranhenses, les chutes Iguassu et le Parc national de Xingu, sont en vedette dans plusieurs productions internationales, de James Bond à Indiana Jones, et dans les films d’animation de Hollywood et de Marvel.

Connue à travers le monde pour son carnaval, Rio de Janeiro a joué un rôle majeur dans les productions cinématographiques internationales telles que 007 Against the Rocket of Death (qui montre le Pain de sucre), Twilight Saga : Breaking Dawn – 1re partie (mettant en vedette les quartiers de Lapa et Marina da Glória). Pour sa part, le film d’animation Rio (1 et 2) met en évidence plusieurs sites touristiques.

São Paulo fut le théâtre de Blindness, du producteur Fernando Meirelles. Des réalisations canado-brésiliennes montrent quelques sites et monuments principaux de la ville, tels que le Théâtre municipal, le Viaduto do Chá (le plus ancien viaduc du centre-ville), Avenida Paulista (l’une des plus célèbres avenues), et Minhocão (une autoroute surélevée de 3,5 kilomètres).

Dans God of Brazilian, le Parc national Jalapão, à Tocantins, charme avec ses nombreux hauts plateaux, ses montagnes, son climat tropical, en plus de son paysage des Andes et ses dunes orange, ses chutes, ses sources et ses impressionnantes formations rocheuses. La forêt amazonienne joue un rôle prépondérant dans les films Anaconda et Amazônia.

Le documentaire City of God, 10 years later produit par Netflix montre ce qui a changé dans la vie des acteurs du film original de 2020. Les acteurs qui ont joué les rôles de Dadinho, Bené, et Li’l Zé, de même que l’actrice Alice Braga et le musicien Seu Jorge participent à ce documentaire 10 ans après avoir été les vedettes du film dirigé par Fernando Meirelles.

Plusieurs films sont disponibles au Canada en ligne, sur Netflix ou autres diffuseurs. Partez à la découverte de ce pays magnifique dans le confort de votre foyer. Bon cinéma et bon voyage!

PHOTO: Parc National Jalapao