Quoi de mieux qu’un repas pour rassembler toutes et chacune dans une atmosphère conviviale? C’est ce qu’offre le Réseau-femmes – et bien davantage – dans le cadre de son rendez-vous hebdomadaire nommé « Déjeunez et apprenez ».

Le concept est simple et ouvre la porte à de multiples possibilités : une fois par mois, à London, les femmes de la communauté sont invitées à un déjeuner de type « brunch » qui est en même temps une occasion de discuter d’un thème que les participantes ont elles-mêmes choisi. Leur contribution à l’activité ne s’arrête pas là puisque le repas est préparé par certaines des convives. Comme la clientèle du Réseau-femmes est multiculturelle, les brunchs le sont aussi et le premier à avoir eu lieu, en septembre dernier, a mis en vedette des mets libanais. Le deuxième était aux saveurs de la Colombie et le prochain, le 30 novembre, sera inspiré des traditions culinaires de la Palestine.

Les femmes se relaient donc pour cuisiner et aussi pour parler au groupe de la condition féminine dans leur pays d’origine, les femmes célèbres qui y ont vécu, les particularités de la société qu’elles ont quittée et les défis qu’elles ont surmonté en s’établissant au Canada. Le Réseau-femmes a un budget pour la nourriture de sorte que l’ensemble des participantes n’ont pas à débourser quoique ce soit.

Au début, l’organisme prévoyait recevoir une dizaine de femmes à cet activité mais 23 se sont finalement présentées. Lors du deuxième brunch, ce sont 34 qui ont tenu à être présentes. Le lieu varie chaque fois.

« J’ai senti qu’il y avait dans la communauté un besoin de communiquer et de laisser le leadership aux femmes », explique Nawal Athanase, intervenante à London. L’idée lui est donc venue de mettre sur pied ce type de rassemblement sans prétention. « C’est l’opportunité pour les femmes d’avoir un moment de discussion et de créer des liens », commente-t-elle.

Considérant la croissance rapide du nombre de participantes, il y a fort à parier qu’en effet, de nombreux liens se créeront.

PHOTO : Un moment de discussion informel autour des mets colombiens