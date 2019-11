Le jeudi 21 novembre, les représentants des organismes francophones de London se sont rencontrés pour une réunion de la Table de concertation Franco-Info. Les sujets traités, à cheval sur 2019 et 2020, ont couvert de larges pans de la vie sociale.

Rita Giroux-Patience et Sylvain Giroux, du Conseil scolaire catholique (Csc) Providence, ont ainsi parlé de la « conférence communautaire » à venir.

Une enquête auprès des élèves du secondaire avait révélé que ceux-ci ne connaissent à peu près rien du milieu communautaire francophone et, conséquence prévisible, n’éprouvent que peu d’intérêt à son égard. Pour pallier cette lacune, le conseil avait développé un projet à Sarnia et Windsor : rassembler élèves et représentants d’organismes pendant quelques heures, le temps pour ces derniers de présenter leur mandat et leurs activités aux jeunes. Ceux-ci ont alors été invités, en équipes, à nouer des liens avec un organisme de leur choix dans le but de mettre sur pied une activité ou un programme.

Laisser ainsi l’initiative aux élèves de développer des idées de leur cru a eu beaucoup de succès, un succès que le Csc Providence entend bien reproduire à London. Une « conférence communautaire » devrait donc s’y tenir au printemps.

Un invité, qui participait pour la première fois à une réunion de Franco-Info, s’est à son tour adressé à l’assistance. André Vashist, directeur de l’innovation sociale chez Pillar Nonprofit Network, a présenté le mandat de son employeur. Cet organisme offre des services de développement professionnel à ses membres. Ainsi, 80 formations sont dispensées chaque année à 3000 personnes. Mettre en contact les entreprises, les organismes et les agences gouvernementales et les faire travailler en commun pour le bénéfice de tous est une autre mission que s’impose Pillar Nonprofit Network.

Ce réseau de contacts étendu n’inclut pour l’instant que très peu de francophones et c’est la raison pour laquelle M. Vashist a tenu à nouer contact avec la Table Franco-Info. Qui plus est, Pillar Nonprofit Network a reçu un financement fédéral pour développer des projets d’économie sociale pour femmes et l’organisme prévoit faire à ce propos quelque chose en français qui reste à déterminer.

Dans une veine similaire, Gerardo Castro, président du conseil d’administration de l’Entreprise sociale Coop (Social Business Co-op), a présenté en quelques mots ce nouvel organisme à l’assistance. Il s’agit d’une coopérative de services destinée aux francophones et francophiles pour la mise sur pied de projets d’entrepreneuriat social.

Les réunions de Franco-Info comprennent toujours une mise à jour de ses comités et un tour de table pour connaître les plus récentes nouvelles de chacun des membres. Les participants ont ainsi appris que Franco-Info dispose désormais d’un nouveau logo et tâchera de se donner davantage de visibilité. Conséquence de la débandade de La Passerelle-I.D.É., à Toronto, du financement est désormais disponible pour certains services francophones. Au chapitre des services de garde, une campagne publicitaire, partiellement en français, sera menée à London pour recruter des éducatrices. Côté santé, la télémédecine est maintenant offerte au Carrefour communautaire francophone de London et une psychothérapeute francophone est disponible par l’entremise du Programme de navigation du système de santé mentale et de toxicomanie. En matière d’éducation, le Collège Boréal travaille à faciliter la diplomation rapide des immigrants.

En terminant, il a été annoncé qu’une soirée de reconnaissance sera organisée le 27 mars prochain en l’honneur de ceux qui contribuent au bien-être de la francophonie locale. Des personnalités seront reconnues et il sera possible, dès janvier, de soumettre des noms à cet effet.

PHOTO : La rencontre a eu lieu au Carrefour communautaire francophone de London.