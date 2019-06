Le samedi 8 juin, les jeunes du Centre-Sud de la province se sont donné rendez-vous pour rédiger un poème et partager leur opinion sur leur expérience du français dans leur quotidien en ce 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. À travers ce projet d’écriture intitulé Le Poème de ma langue… la voix de la jeunesse!, Épelle-moi Canada a voulu donner la parole aux jeunes âgés de 9 à 14 ans qui vivent en situation minoritaire dans un environnement profondément dominé par l’anglais. Une trentaine d’élèves provenant des écoles francophones et d’immersion ont pris part à cet exercice dans les régions de Windsor, London, Toronto et Niagara, le tout sous la supervision d’enseignants qualifiés, soit Élise Mboyo (Windsor), Béatrice Groux (Niagara), Guy Lallah (London) et la coordinatrice du projet, Suzanne Kemenang (Toronto). Les poèmes seront ensuite compilés, lus et évalués par un comité qui aura pour tâche, entre autres, de sélectionner les trois meilleurs textes pour les prix annoncés. Le recueil de poème, quant à lui, sera présenté au mois de février 2020 dans les différentes régions participantes.

TEXTE : Épelle-moi Canada