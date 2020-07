Dicté par la nécessité ou l’ambition, le choix d’une carrière n’est pas une mince affaire. Pondérer les incertitudes économiques et la probabilité de se trouver un emploi dans son domaine compte pour beaucoup dans les réflexions des étudiants et de ceux qui veulent se réorienter sur le plan professionnel.

Un autre élément important à considérer est constitué des talents, aptitudes et désirs du chercheur d’emploi et c’est à cette variable que le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) a consacré une série de trois ateliers du 14 au 16 juillet.

Les rencontres étaient animées par Hélène Hauviller. D’abord architecte pendant plusieurs années, Mme Hauviller a décidé un jour d’emprunter un tout autre chemin en devenant coach professionnelle certifiée. Cette globetrotteuse qui a fait de London son port d’attache il y a trois ans a été invitée par le CCFSL à offrir – par le biais d’internet, ce qui n’est pas une première considérant sa clientèle internationale – des séances de développement personnel et professionnel dont l’objectif est d’aider chaque participant à faire un choix de carrière en phase avec ses goûts et sa personnalité.

Le mardi, Hélène Hauviller a convié les membres de son assistance virtuelle à se livrer à un survol de ce qui compose leurs individualités respectives. Elle a dans un premier temps fait la distinction entre les talents (dont la définition, pour les besoins de l’atelier, est en symbiose avec les valeurs et les traits de personnalité) et les compétences (quelque chose que l’on est capable de faire sans nécessairement y prendre plaisir). Les participants ont ensuite analysé les nécessités du milieu professionnel dans lequel ils aimeraient s’insérer et ce que cela leur demandera comme cheminement.

Mme Hauviller a présenté ce graphique pour illustrer la philosophie du ikigaï appliquée dans un contexte professionnel.

De manière générale, cette première séance a servi à poser les bases de la démarche d’Hélène Hauviller, qui s’appuie sur le concept du ikigaï dans le domaine du développement professionnel. Le terme ikigaï se rapporte à une philosophie de vie japonaise qui consiste à trouver un sens à son existence, un équilibre et une raison d’être qui conduisent à la plénitude, au bonheur. Pour un travailleur, il s’agit de la parfaite concordance entre ses passions, ses talents et compétences, son désir d’être utile et la satisfaction de ses besoins financiers.

Mercredi : nouveau rendez-vous en ligne, nouvelle ronde de réflexions. Le programme de l’atelier s’est alors concentré sur l’environnement de travail en fonction d’une importante variable : « Les valeurs, c’est vraiment le moteur de notre vie », a insisté la coach.

Dès lors se posent plusieurs questions. Quel milieu est le plus susceptible de contribuer à l’épanouissement du travailleur en fonction de ses valeurs et à l’atteinte de son plus haut niveau de performance? Dans quel environnement rêve-t-il d’exercer ses activités et comment pourrait-il mettre à profit ses valeurs dans un cadre professionnel?

Chaque participant a dû se creuser les méninges et se livrer, encore une fois, à une introspection. Mme Hauviller conduit ces séances de manière aussi conviviale qu’interactive et la deuxième étape de cette série d’ateliers n’a pas fait exception.

Le dernier volet a été abordé jeudi et focalisait sur la question des compétences. Pour les employeurs, c’est la variable cruciale qui détermine de l’embauche d’un candidat. Les chercheurs d’emploi doivent alors se préparer en conséquence, ce qui nécessite de bien connaître les aptitudes qu’ils maîtrisent et celles qui leurs manquent ou qu’ils doivent renforcir.

Les participants ont également réfléchi aux gestes à poser pour parfaire leur éventail de compétences.

Dans la vie, on ne fait pas ce qu’on veut mais ce qu’on peut, et c’est d’autant plus vrai en cette période d’incertitude économique. Cependant, rien n’empêche de mettre toutes les chances de son côté et cette série d’ateliers d’Hélène Hauviller en a certainement aidé plus d’un.

PHOTO – Hélène Hauviller est une coach professionnelle certifiée dont les ateliers touchent à divers aspects du monde du travail.