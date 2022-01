Avant Noël, le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette recevait ses membres et la communauté dans ses locaux de la rue King Ouest à Chatham pour un souper traditionnel des Fêtes et un spectacle de l’artiste Étienne Drapeau. L’invitation avait été également lancé à la communauté francophone de Sarnia de se joindre à la fête.

L’équipe du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL), menée par sa présidente Tanya Tamilio, a alors réservé un autobus pour permettre à plusieurs de ses membres de se rendre à Chatham le 11 décembre. Et pour la première fois depuis plusieurs années, l’activité organisée par La Girouette a fait salle comble, tellement que « l’organisme a dû refuser l’entrée à plusieurs personnes » selon la vice-présidente, Marthe Dumont.

« Ce fut une très belle soirée, dit-elle, avec un excellent souper traditionnel avec de la dinde, du pâté à la viande, et bien entendu la bûche de Noël. Nous avons accueilli un autobus de Sarnia ainsi que des gens de Guelph! »

C’est le président de La Girouette, Bernard Tremblay qui a accueilli les visiteurs et agi comme maître de cérémonie. Il en a profité pour remercier les bénévoles qui ont préparé le souper et tous les autres qui, au fil des activités proposées par l’organisme travaillent dans l’ombre. Il a souligné particulièrement le soutien des bailleurs de fonds Patrimoine canadien et la municipalité de Chatham-Kent.

Après le souper, l’auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau a offert une excellente prestation de chansons de Noël et de ses propres compositions. Pour ceux qui le connaissent moins, Étienne Drapeau est aussi auteur d’un best-seller et ex-hockeyeur professionnel repêché en 1996 par les Canadiens de Montréal. Depuis 2004, il connait du succès avec quelques-unes de ses chansons, atteignant le numéro 1 des palmarès à plusieurs reprises.

Il a participé à plusieurs missions humanitaires et est porte-parole de Ste-Justine au coeur du monde et ambassadeur pour Opération Enfant-Soleil. Son tour de chant, son charisme et sa bonne humeur ont charmé un public conquis d’avance à Chatham-Kent.

Les participants ont beaucoup aimé la prestation de M. Drapeau et l’atmosphère de fête qui régnait à La Girouette. Ils étaient tellement heureux de se retrouver en personne (même si tout le monde a fait attention à cause de la COVID-19) qu’ils sont tous repartis en fin de soirée avec « le moral remonté », comme disait Mme Dumont.

« En raison de l’augmentation fulgurante des cas de COVID-19 et dans un souci d’assurer la sécurité et la santé des bénévoles, instructeurs et participants, la reprise des activités au Centre communautaire La Girouette est repoussée au moins jusqu’au 17 janvier. Ceci s’applique notamment aux classes d’exercices pour les aînés SMART, les classes d’Essentrics et le cours de vitrail. En attendant, nous souhaitons à toutes les familles francophones une année 2022 remplie de bonheur, de joie et surtout de santé! », conclut la vice-présidente.

SOURCE – Richard Caumartin

PHOTO (courtoisie du CCFSL) – Quelques convives de Sarnia