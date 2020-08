Le 29 juillet dernier, les gouvernements du Canada et de l’Ontario annonçaient un investissement de plus de 2,5 millions $ pour aider les agriculteurs à améliorer la durabilité de l’environnement et la qualité de l’eau dans les bassins versants des lacs Érié et Sainte‑Claire. En plus de contribuer au respect de l’engagement continu de protéger l’environnement, cet investissement permettra d’accroître la productivité des exploitations agricoles de la région.

Le Programme LEADS pour une agriculture durable dans la région du lac Érié soutiendra la mise en œuvre cette année de 235 projets dirigés par des agriculteurs qui sont destinés à améliorer la santé du sol et à réduire le risque de pertes d’éléments nutritifs dans les bassins versants des lacs Érié et Sainte-Claire. Le Programme LEADS est un programme d’aide financière à frais partagés axé sur les régions qui est financé par le Partenariat canadien pour l’agriculture (le Partenariat).

Les 235 projets réalisés dans le cadre du Programme LEADS, qui en est à sa troisième année d’existence, s’appuient sur la réussite de quelque 500 projets environnementaux réalisés dans des exploitations agricoles du secteur de ces bassins versants clés au cours des premières années du programme.

Les projets financés par le Programme LEADS ont contribué à réduire le risque de perte de sol et d’éléments nutritifs et à améliorer la qualité de l’eau dans la région cible grâce à l’application de diverses pratiques de gestion optimales à la ferme. À titre d’exemples, mentionnons la plantation de cultures de couverture, la modification du matériel pour réduire le travail du sol, l’amélioration de la distribution des éléments nutritifs et la plantation de végétaux servant de brise-vents.

Le Programme LEADS soutient le Plan d’action Canada-Ontario pour le lac Érié et s’aligne sur le Plan environnemental pour l’Ontario, qui comprend l’engagement de réduire de 40 % le ruissellement du phosphore dans le lac Érié et ses bassins versants.

« Notre gouvernement continue d’investir dans la durabilité de nos terres et de notre eau, aujourd’hui et dans l’avenir. Nous connaissons l’importance que revêt l’intendance de l’environnement et des ressources en eau pour les producteurs agricoles et tous les Canadiens, et nous sommes déterminés à appuyer les projets réalisés à la ferme, comme les activités LEADS, afin d’améliorer davantage la durabilité environnementale et la santé de nos Grands Lacs », a déclaré Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du gouvernement fédéral.

« Les projets liés au Programme LEADS démontrent l’engagement de notre secteur agricole à protéger l’environnement et à garder nos cours d’eau propres pour les prochaines générations. Il s’agit d’un autre bel exemple de ce que nous pouvons accomplir quand nous collaborons avec les autres ordres de gouvernement et nos partenaires agricoles pour améliorer l’environnement et protéger nos ressources naturelles », a pour sa part ajouté Ernie Hardeman, ministre ontarien de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Depuis juin 2018, les gouvernements fédéral et provincial ont accordé une aide financière à frais partagés pour la réalisation de plus 2500 projets dans le cadre du Partenariat afin d’aider des agriculteurs, des entreprises de transformation, d’autres entreprises et des organismes sectoriels admissibles de l’Ontario à innover et à assurer leur croissance.

SOURCE – Gouvernement du Canada