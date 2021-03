Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont annoncé un financement de 1,3 million $ pour créer 24 nouveaux logements locatifs abordables pour les aînés à Sarnia.

L’annonce a été faite le vendredi 5 mars par Peter Fragiskatos, député fédéral de London North Centre, au nom de Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), et Bob Bailey, député provincial de Sarnia–Lambton, au nom de l’honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario.

« Les Canadiens en difficulté ont besoin d’un chez-soi répondant à leurs besoins et qui est abordable. Ce nouvel ensemble ajoutera des logements abordables indispensables pour les aînés, ce qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d’avoir accès à des logements et à des services qui les aideront à s’épanouir ici, à Sarnia », a déclaré Peter Fragiskatos.

« Notre gouvernement sait que l’abordabilité du logement est un problème dans les collectivités ontariennes. Ces 24 logements modulaires novateurs permettront aux aînés vulnérables de notre collectivité d’avoir un chez-soi sûr et abordable », a enchaîné Bob Bailey.

Le nouvel ensemble, situé au 993, rue Maxwell, et exploité par le comté de Lambton, offrira 24 appartements d’une chambre destinés aux aînés, dont 6 seront entièrement accessibles. L’annexe de trois étages sera conçue pour être modulaire et sera composée de logements préfabriqués. Elle comprendra un accès sans obstacle, un ascenseur et des caractéristiques d’efficacité énergétique.

Le financement de cet ensemble est versé dans le cadre de l’Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, qui est une initiative conjointe des gouvernements du Canada et de la province.

SOURCE – Société canadienne d’hypothèques et de logement