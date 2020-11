L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l’honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, et l’honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont fait la déclaration suivante pour souligner le jour du Souvenir :

« Appelé à l’origine jour de l’Armistice, le jour du Souvenir a été souligné la première fois en 1919, dans la majeure partie du Commonwealth britannique, pour commémorer la signature de la convention d’armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, le lundi 11 novembre 1918, à 11 h.

Depuis lors, les Canadiens se rassemblent chaque année à la onzième heure du onzième jour du onzième mois pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont servi notre pays en uniforme.

Cette année, alors que nous soulignons le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous réfléchissons à la bravoure de plus d’un million de Canadiens et de Terre–Neuviens qui ont servi dans chaque théâtre de ce conflit. Nous honorons leurs sacrifices et tout ce qu’il a fallu – plus de 100 000 tués ou blessés – pour instaurer cette paix durement gagnée. Nous nous souvenons également des 50 000 Canadiennes exceptionnelles qui se sont enrôlées dans l’armée, la marine et les forces aériennes pour contribuer à l’effort de guerre.

Le jour du Souvenir, les Canadiens sont unis pour remercier tous ceux et celles qui ont servi et qui sont morts pour notre pays – nos vétérans, les membres en service des Forces armées canadiennes et les agents de la Gendarmerie royale du Canada qui perpétuent ce fier héritage des générations passées.

Aujourd’hui, malgré les défis que nous devons tous relever pendant une pandémie mondiale, nous invitons les Canadiens et Canadiennes à prendre le temps de réfléchir à ceux et celles qui sacrifient tant pour servir le Canada. Nous prenons aussi un moment pour reconnaître les membres des Forces armées canadiennes que nous avons perdu cette année au service de leur pays incluant: le sous–lieutenant Abbigail Cowbrough, le sous–lieutenant Matthew Pyke, le caporal–chef Matthew Cousins, le capitaine Maxime Miron–Morin, le capitaine Kevin Hagen, le capitaine Brenden Ian MacDonald, le capitaine Jennifer Casey et le caporal James Choi. Nous sommes avec leurs amis, leur famille et leurs proches en cette période de deuil.

Même si la commémoration prendra un aspect différent cette année, nous encourageons tout le monde à leur rendre hommage en toute sécurité, que ce soit en participant aux cérémonies virtuelles ou aux autres activités organisées à l’échelle du pays. Ensemble, nous veillerons à garder leur souvenir vivant.

N’oublions jamais. »

