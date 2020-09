Le fait est peu connu, mais il existe depuis plusieurs années des « Downtown Dollars » qui sont en circulation à London. Émis par Downtown London, un organisme de développement économique réunissant des représentants des secteurs privé et public, ces billets d’une valeur de 5, 10 et 20 $ sont en fait l’équivalent de chèques-cadeaux ou de bons d’achat.

Les Downtown Dollars ont contribué pendant plusieurs années à stimuler l’achat au centre-ville. (Crédit : Twitter de Downtown London)

Les résidents de la ville peuvent se les procurer en ligne ou au bureau de Downtown London mais les commerces participants (dont la liste de trouve sur le site de l’organisme) se chargent également de les distribuer par le biais de divers concours et promotions.

La raison d’être de ce système est de stimuler l’achat local et d’encourager la population à découvrir les boutiques, restaurants et services offerts au centre-ville. Le principe soutenant cette initiative est utile en tout temps et en tout lieu, mais il l’est encore plus par les temps qui courent. En effet, après d’interminable travaux routiers venus perturber l’affluence habituelle dans le cœur commercial de London et les conséquences économiques dévastatrices du confinement qui a suivi, le secteur commercial a bien besoin d’un coup de main.

C’est pourquoi une autre monnaie au nom évocateur a vu le jour au mois d’août : les « Construction Dollars ». Ce nouveau programme municipal, prévu pour durer quatre ans, s’adresse aux commerces de toutes sortes du centre-ville et du quartier Old East Village. Les billets valent 5, 10 et 20 $ et peuvent être échangés dans les commerces participants de la même manière que les Downtown Dollars. D’ailleurs, dans le centre-ville, les commerces qui acceptent l’une de ces devises acceptent aussi l’autre.

Pour ce qui est du quartier Old East Village, la liste des endroits où sont offerts et acceptés les Construction Dollars de même que les promotions en cours se trouvent sur le site web oldeastvillage.com.

La Ville de London estime que les échanges commerciaux dans ces deux quartiers augmenteront annuellement de 100 000 $ grâce à ces Construction Dollars. Ceux-ci, qui contiennent des éléments de sécurité pour prévenir la contrefaçon de la même manière que les véritables billets de banque, sont, au contraire de ceux-ci, échangeables uniquement au cours de leur année d’émission. Ainsi, par exemple, les billets portant l’année 2020 expirent le 1er janvier 2021.

Les citoyens ordinaires ne sont pas aux commandes des politiques publiques. Cependant, chacun est libre de poser des gestes susceptibles de contribuer à la relance économique et l’achat local est certainement, à ce chapitre, un des meilleurs moyens.

PHOTO: La rue Dundas