De London à Sarnia, le marché de l’immobilier se porte on ne peut mieux, à l’avantage des vendeurs cependant. En effet, les prix sont de plus en plus élevés. À London, ce phénomène est alimenté par le manque de lots disponibles qui restreint la construction de nouvelles résidences. C’est aussi en partie le cas à Sarnia mais d’autres phénomènes y entrent en ligne de compte.

Ainsi, l’économie se porte bien dans la région de Lambton de sorte que des travailleurs viennent s’y établir, augmentant la compétition entre acheteurs. De plus, à Sarnia, la proportion de gens du troisième âge est en croissance dans la population et ces acheteurs préfèrent les plus petites résidences, tels que les bungalows. Les constructeurs tendent donc à favoriser ce type de bâtiment de sorte que les nouvelles maisons unifamiliales, plus grandes, se font rares, augmentant la valeur de celles déjà existantes.

Résultats : dans le comté de Lambton, pour le mois de janvier, la valeur totale des ventes a atteint un sommet jamais vu, soit plus de 31 millions $. En fait, depuis quelques années, les records se succèdent pour presque tous les mois et sont généralement battus dès l’année suivante.

Pourtant, le nombre de propriétés à vendre continue lui-aussi à augmenter, mais le nombre de celles offertes pour moins de 200 000 $ diminue. Les maisons qui se seraient vendues pour ce prix il y a 10 ans ont souvent sur le marché une valeur dépassant aujourd’hui les 300 000 $, voire les 400 000 $.

Tant que cette situation demeure au beau fixe, les promoteurs et les particuliers de Sarnia ont entre les mains l’occasion parfaite de faire un joli profit en vendant. Les acheteurs, et en particulier les jeunes et ceux qui en sont à leur première transaction en la matière, n’ont cependant guère de raisons de se réjouir et si la flambée des prix se poursuit, plusieurs pourraient même faire une croix sur leur intention d’acheter dans Sarnia-Lambton. Qui plus est, les taxes municipales sont plutôt élevées à Sarnia, ce qui n’est rien pour y rendre le marché de l’immobilier plus abordable.

Pour le commun des mortels, l’achat d’une maison représente l’investissement d’une vie. Les acheteurs doivent donc balancer le pour et le contre quant aux contraintes du présent et les perspectives d’avenir. Un choix souvent difficile entre le rêve et la réalité auquel sont présentement confrontés les acheteurs à Sarnia.