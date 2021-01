Le Carrefour des adultes et des aînés francophones (CAAF) du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) lançait, à la mi-janvier, des sessions de discussion sur Zoom pour permettre aux participants de jaser de tout et de rien.

Jusqu’à la fin-juin, les lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 10 h, les intéressés ont l’occasion de garder contact les uns avec les autres et d’être mis au courant des nouvelles qui les touchent.

« C’est convivial et c’est une bonne manière de commencer la journée », commente Adeline Le Roy qui, au CCFL, est affectée au soutien à la communauté des adultes et aînés de langue française. Comme elle l’explique, l’idée de ce « café virtuel » est d’offrir une manière de se rencontrer sans pression : les participants peuvent rester pendant toute la durée de la rencontre ou juste le temps d’un petit bonjour, proposer une discussion sur un thème particulier ou simplement bavarder de choses et d’autres.

Pour autant, les participants ne sont pas laissés à eux-mêmes : « L’idée, c’est de développer des activités et des sujets de discussion en fonction de ce qu’ils veulent », précise Mme Le Roy, qui est là pour animer la discussion ou à tout le moins créer des occasions d’échanger.

Sur le plan pratique, les internautes qui se joignent à ces conversations peuvent éventuellement y trouver des renseignements qui répondent à leurs préoccupations. C’est notamment le cas en ce qui concerne la COVID-19, caractérisée par une masse considérable d’informations dans laquelle il est parfois difficile de se repérer.

Cela dit, c’est bien plus le plaisir de se retrouver entre amis et de prendre des nouvelles les uns des autres qui constituent l’intérêt principal de ces conversations. Qui plus est, selon Adeline Le Roy, bien qu’un écart d’âge assez considérable puisse séparer ceux qui sont considérés comme des aînés, ce n’est pas un défi que de rassembler les participants autour de sujets qui les touchent tous.

Pour se joindre aux conversations et recevoir le lien Zoom, il suffit de contacter Mme Le Roy à CAAF@ccflondon.ca. L’inscription est gratuite.