Ce qui ne devait être qu’une politique estivale se poursuivra jusqu’à la fin septembre : deux heures de stationnement gratuit seront offertes aux automobilistes devant se garer dans le centre-ville de London.

En juillet et août, il était permis de se stationner ainsi sans frais dans le cœur commercial et institutionnel de la ville. Cette initiative avait pour but d’inciter la population à s’y arrêter et d’y profiter des boutiques et restaurants durement affectés par les perturbations occasionnées par les travaux routiers et la pandémie. Puisque les besoins économiques de ces entreprises demeurent importants, il a donc été décidé d’en faciliter l’accès pendant quelques semaines encore.

Outre le centre-ville, le quartier connu sous le nom d’Old East Village est aussi inclus dans cette politique. Pour profiter chaque jour de ces deux heures de stationnement gratuit – que ce soient les places le long des rues ou dans les stationnements municipaux – il suffit de télécharger l’application HonkMobile et d’y entrer le code promotionnel B2B20.

PHOTO (credit : Google Street View) : London cherche à faciliter l’accès à son centre-ville.