La communauté de langue française de Sarnia a perdu deux de ses piliers le 5 février dernier. Gordon Gravel et Robert Potvin sont décédés le même jour et au même âge : 90 ans. Les deux hommes avaient contribué, en 1959, à la fondation du Centre culturel francophone Jolliet, alors appelé Club Jolliet. L’un et l’autre n’ont pas mis de temps à devenir président de l’organisme et à contribuer ainsi à la vitalité du fait français dans leur ville.

Robert Potvin

Robert Potvin était sans conteste le plus connu des deux et bien que sa santé se détériorait depuis cinq ans, il demeurait néanmoins actif en participant de temps à autre aux nombreuses activités du Centre Jolliet comme il l’avait toujours fait. Originaire de Timmins, il résidait à Sarnia depuis 1945. Les arts et la culture étaient ses passions et il les partageait en faisant la promotion du théâtre amateur, en organisant la venue d’artistes francophones et en donnant lui-même de nombreux spectacles. En effet, M. Potvin était renommé pour ses talents de chanteur.

Gordon Gravel

Gordon Gravel est né à Clarence Creek et c’est en 1951 qu’il a élu domicile à Sarnia. Il a été un membre actif du local syndical UA 663 pendant une cinquantaine d’années et son travail dans le domaine de la construction l’a mené un peu partout au Canada et à l’étranger. Malgré son grand âge, il gardait contact avec la communauté francophone et conservait la forme en jouant aux quilles, un passe-temps qu’il a pratiqué jusqu’à la fin de sa vie.

MM. Potvin et Gravel ont, avec d’autres, jeté les bases de la communauté francophone de Sarnia qui aujourd’hui dispose d’organismes et d’institutions qui lui sont propres. Ces deux bénévoles émérites demeureront des modèles pour ceux qui bénéficient à présent des progrès initiés par leur désir de rassembler les Franco-Ontariens.