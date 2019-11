TORONTO – eCampusOntario pilote un système harmonisé de microcertification au sein des établissements d’enseignement supérieur et du marché du travail de l’Ontario et, dans ce contexte, dirige l’élaboration d’un ensemble commun de spécifications, déploie une plateforme de microcertification et organise un forum communautaire.

Selon la RMIT University, la microcertification est la certification officielle d’une compétence ou d’une capacité acquise. Comparativement aux attestations d’études traditionnelles, les microcertifications sont plus courtes, souvent déployées en format numérique dans des réseaux et adaptées aux besoins des employeurs. Les microcertifications reposent sur une vérification des compétences recherchées et aident à jumeler les employés prêts à travailler et les débouchés sur le marché du travail en Ontario.

eCampusOntario, un consortium regroupant les 45 collèges et universités de l’Ontario, fait la promotion d’une perspective provinciale de la microcertification. En collaboration avec des représentants de 12 collèges, de 9 universités et de 10 employeurs de l’Ontario, eCampusOntario a publié un ensemble de principes évolutifs et un cadre qui fournissent des orientations très larges pour la mise en place de la microcertification dans les milieux universitaires et sur le marché du travail à l’échelle locale. La Ville de Toronto, LinkedIn, Shopify, le Conseil régional de développement économique, la Bibliothèque publique de Toronto et IBM figuraient parmi les employeurs des secteurs public et privé qui ont participé au processus de création du cadre.

Dan Piedra, directeur adjoint de l’éducation permanente à l’Université McMaster, affirme que « les microcertifications ont permis d’ajouter un nouvel élément de spécificité aux compétences et aux connaissances des personnes. Elles permettent de cerner le potentiel et les capacités des apprenants et aident à répondre aux questions concernant les capacités de chacun parce qu’il en existe des preuves qui peuvent être mises en commun. eCampusOntario joue un rôle de chef de file pour guider les établissements postsecondaires de l’Ontario dans l’application et le l’élaboration uniformes des microcertifications ».

Audrey Penner, vice-présidente, Études et réussite des étudiants, fait écho à ce sentiment d’adaptation dans le milieu de l’enseignement supérieur. « eCampusOntario est un chef de file en Ontario en ce qui concerne la microcertification. Il s’agit d’une question complexe, et les collèges collaborent avec eCampusOntario pour aider à définir et à peaufiner le processus, la mise en œuvre et les résultats de cette innovation en éducation. Il s’agit de l’impact du monde numérique sur le monde du travail et le développement des compétences. Les gens voudront adapter leur apprentissage et leurs titres de compétences à leur milieu de travail. Le monde du travail évolue, et il en ira de même de l’éducation postsecondaire. »

eCampusOntario, qui bénéficie du financement de la province de l’Ontario, continue d’établir des liens et des cheminements entre l’enseignement supérieur et le milieu de travail grâce à une série de projets pilotes qui mettront à l’essai les principes et le cadre. En février 2020, eCampusOntario organisera un forum d’une journée pour discuter des résultats de ces projets pilotes et profitera de cet échange pour bâtir un apprentissage collectif pour ceux qui s’engagent à repenser la façon dont les compétences des apprenants sont reconnues dans le système d’éducation de l’Ontario.

eCampusOntario est financé par le gouvernement de l’Ontario.

SOURCE : eCampusOntario