Une célébration portes ouvertes bien spéciale a eu lieu le 10 septembre à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin (STA) de Sarnia alors que la communauté, parents et amis d’Édith Houle célébraient son 100e anniversaire. Cette grande fête était organisée par sa famille, dont ses enfants Michel, Guy, Patricia et Marc.

La salle paroissiale était comble pour l’occasion, la nouvelle centenaire étant une des pionnières de la région qui a participé activement au développement des organismes communautaires et de la paroisse STA.

Originaire de Smooth Rock Falls dans le nord de la province, Mme Houle est arrivée à Sarnia en juin 1946.

Elle a œuvré dès les premières années à la mise en place du Club Jolliet et de l’église STA où elle jouait d’ailleurs de l’orgue tous les dimanches durant la messe, et ce, pendant de nombreuses années. Elle a d’ailleurs joué aux mariages de plusieurs couples francophones de la paroisse au cours de sa vie.

« C’est une dame qui a toujours été active, raconte Lorraine Bourassa, une amie proche et de longue date de la famille de Mme Houle. Elle marchait de longues distances chaque jour, a toujours pris les escaliers pour monter chez elle, ne prenait pas l’ascenseur et s’entraînait régulièrement au gym. Édith était une amie de ma mère et depuis son décès, je sors avec elle une fois par mois. »

On se souviendra qu’Édith Houle, présidente du club de l’âge d’or La Gaieté pendant 14 ans, avait décidé de prendre une retraite bien méritée et, afin de souligner son travail et ses accomplissements au fil des années, le club lui avait rendu hommage le 11 février 2008.

Mme Houle a travaillé aussi pour Marcel Bourassa dans son magasin de chaussures pendant une quinzaine d’années.

Elle aime beaucoup la mode et est très coquette. Sa couleur préférée pour ses vêtements est le blanc. C’est un peu sa couleur « signature ».

« Elle est aussi très douée avec les chiffres et connaît les numéros de téléphone et les dates d’anniversaire de tout le monde dans la communauté. C’est incroyable! Une dame très intelligente. Elle a toujours voulu paraître jeune et rester active. Une femme extraordinaire! », conclut Mme Bourassa.

Lors de cette fête à la paroisse, il y avait de la nourriture et du vin pour tout le monde et Judith, malgré son âge avancé, ne voulait pas s’asseoir et insistait pour rencontrer les gens. De nombreuses personnes en ont profité pour se faire prendre en photo avec elle.

La nouvelle centenaire a reçu de nombreux cadeaux des participants, dont des fleurs et des bouteilles de vin, elle qui aime bien le vin blanc.

Félicitations Mme Houle!

Photo: Mme Houle et ses enfants Michel, Guy, Patricia et Marc