(R.C.) L’organisme Épelle-moi Canada (ÉMC), de London et ses environs, a organisé le 20 août une kermesse francophone dans le but de permettre à la communauté de se réunir avant la fin des vacances et de faire du réseautage.

« À la suite de la pandémie, nous étions très heureux de revoir nos jeunes participants dans nos différentes activités pour s’inscrire à l’édition 2022-2023 du concours d’épellation et de nos différents programmes, explique Audrée-Anne Cantin, déléguée régionale ÉMC à London.

« Nous avions plusieurs attractions telles que le château gonflable, un barbecue, des jeux de lancer, un kiosque de photos 360 degrés, etc. Les enfants étaient bien occupés, ont fait de nouvelles rencontres francophones et les inscriptions ont été nombreuses. »

« Les jeunes étaient tout sourire malgré la chaleur et étaient très heureux de revoir quelques visages familiers. Les parents étaient également ravis de profiter de ce bel après-midi et de découvrir le programme Épelle-moi Canada et de quelle façon nous aidons les jeunes à s’épanouir en français. « Nous avons réussi à amasser des fonds pour la région afin de mieux servir nos élèves et nous sommes déjà en préparation du déroulement des clubs pour la rentrée. Nous espérons avoir un haut taux de participation puisque ce sera notre première année où les clubs FRANCO FUN pourront se dérouler de façon normale dans les écoles depuis la pandémie.

« Ce fut un très bel événement pour clore l’été et débuter l’année scolaire avec beaucoup de plaisir. Un gros merci au Carrefour communautaire francophone de London qui était aussi présent avec nous ce jour-là. »

Les activités du concours national d’épellation ÉMC auront lieu entre les mois d’octobre 2022 et avril 2023, et les finales auront lieu au mois de mai. Les inscriptions au concours littéraire virtuel 3D sont aussi en cours pour les enfants de 6 à 14 ans et comprend quatre différents ateliers où les jeunes peuvent développer leurs compétences tout en s’amusant. Pour s’inscrire, visitez le site au https://campus.epellemoicanada.ca.

Photo : Épelle-moi Canada a profité de cette activité estivale pour inscrire des jeunes à sa programmation. Photo : courtoisie EMC