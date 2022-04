Le Concours régional d’Épelle-Moi Canada (ÉMC) pour les régions de Cambridge, London et Owen Sound a eu lieu le 3 avril à l’Hôtel Best Western Plus Lamplighter de London. Les jeunes participants provenant des écoles du secteur se sont affrontés pour gagner leur laisser-passer pour le championnat national des cycles primaire, moyen et intermédiaire qui aura lieu le 29 mai dans la région de Toronto.

Une centaine de personnes (participants et parents) étaient présentes pour l’événement. La journée a d’abord commencé avec l’interprétation de l’hymne national et de la chanson thème d’ÉMC, Si tu aimes le français.

« Avec la pandémie, le niveau d’engagement des jeunes envers leurs apprentissages a diminué, explique Nadège, membre du comité organisateur pour ÉMC London. Ce qui a eu aussi un impact sur le nombre de participants au concours d’épellation cette année. Avec la pandémie de COVID-19 qui s’améliorait et le besoin indiqué par les parents de se réunir et de socialiser, nous avons tenu une compétition en présentiel cette année avec l’appui de Patrimoine canadien, du gouvernement de l’Ontario, et de nombreux commanditaires et partenaires. »

« Le concours a débuté avec le cycle intermédiaire, ou après plus de 90 minutes de compétitions, nous avons pu départager nos finalistes, ajoute-t-elle. Ensuite, nous avons poursuivi avec le cycle moyen et terminé avec le cycle intermédiaire. Épelle-Moi Canada a intégré un nouveau règlement dans son concours cette année, soit la première ronde est la mise à l’essai. C’est-à-dire qu’au cours de cette ronde, aucun participant n’est éliminé. Cette nouvelle règle a pour but de mettre les jeunes en confiance, car au début des compétitions, ils sont stressés et peuvent facilement manquer leur mot. Les enfants ont bien accueilli cette nouvelle règle de même que les parents. »

La cérémonie de remise des prix de même que le déroulement de la journée étaient coordonnés par Rita Giroux Patience, agente communautaire du Conseil scolaire catholique Providence pour la région de London et Woodstock. Plusieurs partenaires communautaires étaient présents pour la remise des prix afin d’honorer les participants, dont des représentants du Carrefour communautaire francophone de London et du Conseil scolaire Viamonde. Après la remise des prix, un léger repas a été offert au public afin de les remercier d’avoir pris part à cette journée.

D’autres compétitions auront lieu en ligne pour les parents et les enfants qui préféraient participer de façon virtuelle en juin sur le campus immersif d’ÉMC. Les trois premiers finalistes de chaque région iront à Toronto pour la grande finale nationale.

Gagnants pour Cambridge, London et Owen Sound:

Cycle primaire (6 à 8 ans):

– 1ère place: Charlie Watkins, école Ste-Marguerite-Bourgeoys

– 2e place: Maelia Bugand, école St-Noël-Chabanel

– 3e place: Raphaël Nguefah, école St-Noël-Chabanel

Cycle moyen (9 à 11 ans)

– 1ère place: Hadrien Paradis, école Mère-Élisabeth-Bruyère

– 2e place: Kyle Lau, école Ste-Marguerite-Bourgeoys

– 3e place: Gustave Charbonneau, école L’Harmonie

Cycle intermédiaire (12 à 14 ans)

– 1ère place: Marcel Lopez, école Mgr-Bruyère

– 2e place: Reem Eltaib, école David-Saint-Jacques

– 3e place: Sarah Mary Abado, école Mgr-Bruyère

Crédit photos : ÉMC

PHOTO : Les finalistes, organisateurs et bénévoles qui ont participé aux compétitions à London