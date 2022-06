Le championnat national du concours d’Épelle-moi Canada (ÉMC) a eu lieu à Richmond Hill le dimanche 29 mai et les finalistes régionaux s’y sont affrontés pour déterminer des gagnants en épellation des cycles primaire, moyen et intermédiaire.

Innover, découvrir, apprendre et s’amuser, c’est en ces mots que la fondatrice et directrice générale d’ÉMC, Dorine Tcheumeleu a décrit la nouvelle approche mise en place par l’organisme pour que les jeunes développent leur plein potentiel.

« Nous sommes fiers de vous, dit-elle aux finalistes. Malgré toutes les adaptations et les changements auxquels vous avez dû faire face durant la pandémie de COVID-19, vous avez choisi de ne pas abandonner, mais plutôt de continuer à travailler très fort afin de démontrer votre amour et votre engagement envers la langue française pour continuer de la préserver et assurer ainsi sa pérennité. Bravo pour cette belle preuve de leadership! Nous avons confiance en votre capacité à prendre votre place dans ce monde. Vous devenez de fiers ambassadeurs de cet héritage culturel. »

L’événement devant parents et amis des participants était animé par Fayza Abdalaoui et Hervé Zambou. Dans la matinée, les enfants de 6 à 8 ans des régions de Cambridge, London, Durham, York, Simcoe, Toronto, Halton-Peel, Niagara, Nouvelle-Écosse, Lasalle et Côte-des-Neiges au Québec, Orléans, Ottawa Ouest et Gatineau, Prescott-Russell, Saint-Laurent et Windsor-Essex ont compétitionné pour déterminer des cinq meilleurs élèves du cycle primaire en épellation.

Puis, ce fut le tour des jeunes de 9 à 11 ans pour le cycle moyen et, en après-midi, ceux de 12 à 14 ans ont démontré leur talent pour conquérir le titre du cycle intermédiaire.

Cette dernière compétition a été très serrée, nécessitant de nombreuses rondes qui ont mené à une finale enlevante entre Marcel Lopez, de l’école secondaire Monseigneur-Bruyère de London, et Pythagore Mbougang Sieyoji de la polyvalente Le Carrefour à Gatineau. Ce dernier a remporté les grands honneurs sous les applaudissements nourris de l’auditoire.

Les cinq meilleurs élèves de chaque cycle ont reçu des prix dont un montant d’argent pour les trois premiers, accompagné d’un trophée commandité par TFO, un certificat de participation, des articles promotionnels d’ÉMC, un dictionnaire Larousse junior et, entre autres articles, des sacs de sport commandités par le Collège Boréal.

Félicitations à tous les participants qui sont tous ressortis gagnants de cette expérience!

FINALISTES (encadré)

Cycle primaire

Charles Allen (Nouvelle-Écosse)

Viviane Dragnea (Maple, ON)

Olivia Anciaux (Orléans, ON)

Cycle moyen

Astrid Jérémie Echao (Orléans, ON)

Anne-Christelle Hopogap (Windsor, ON)

Sophie Wilson (Toronto, ON)

Cycle Intermédiaire

Pythagore Mbougang Sieyoji (Gatineau, QC)

Marcel Lopez (London, ON)

Sujash Dewanjee (Montréal, QC)