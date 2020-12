Les membres du conseil d’administration, employés et partenaires communautaires étaient invités le 26 novembre dernier à la quatrième assemblée générale annuelle(AGA) d’Épelle-moi Canada (ÉMC). Les participants avaient le choix de suivre cette rencontre de façon virtuelle sur Zoom ou sur le campus virtuel de l’organisme.

Il s’agissait d’une belle occasion pour ceux qui n’avaient pas encore visité le campus immersif de le découvrir puisque l’AGA a été présentée sur cette plateforme. Cette rencontre était présidée par Gabriel Ngameni, directeur d’expansion pour ÉMC.

Dans son rapport annuel, le président du CA, Xavier Ngomsi a parlé de restructuration. « L’année 2020 a été marquée, au mois de juin, par la réorganisation du CA afin de renforcer la bonne gouvernance de notre organisme, indique le président. À cet effet, nous avons complété le nombre d’administrateurs par la « cooptation » de deux nouveaux administrateurs et procédé à la répartition des responsabilités au sein du conseil pour adapter notre structure aux nouvelles orientations stratégiques.

« Nous avons également entrepris une nouvelle orientation stratégique avec pour ambition de consolider la présence d’ÉMC tant au niveau des régions qu’à l’échelle pancanadienne, tout en lui donnant une assise au niveau international. Dans cette optique, nous nous sommes dotés d’un cadre stratégique et d’un plan opérationnel pour les trois prochaines années. Les membres du CA disposent des outils de gouvernance efficaces pour réaliser ces ambitions. »

Après cette première intervention, le rapport d’activités a été présenté par la directrice générale et fondatrice d’ÉMC, Dorine Tcheumeleu. Au cours du dernier exercice financier, les membres du CA ont poursuivi leurs efforts pour développer davantage l’organisme.

« Notre objectif principal est toujours de valoriser et promouvoir la langue française de même que le bilinguisme chez les jeunes francophones et francophiles dans nos communautés, explique Mme Tcheumeleu. À l’automne 2019, le CA a décidé de faire appel aux services d’une firme de consultants afin de se faire accompagner dans son processus de restructuration. La firme Discitus a été engagée et a accompagné le CA pour la mise en place d’une planification stratégique accompagnée d’un cadre opérationnel. »

Cela permettra à ÉMC d’évaluer l’impact de ses actions à travers ses activités dans différentes communautés, dont le Club d’épellation ÉMC, l’Application de pratique en ligne, les concours d’épellation (régionaux et national), les concours d’écriture (Mon héros méconnu), le gala de reconnaissance, en plus des jeunes leaders de demain et du campus virtuel immersif.

« Grâce à l’élaboration d’un plan de travail solide, nous avons pu entamer graduellement au cours de l’année 2019-2020 la mise en œuvre de nos activités, ajoute la directrice générale.

« Ces orientations constituent un virage complet dont le but est de développer l’excellence académique chez les jeunes pour que chacun d’eux puisse devenir un citoyen du monde épanoui, engagé dans sa communauté.

« Tous ces efforts et ces projets établissent une base solide et des conditions favorables pour que nos jeunes continuent de briller à travers nos différentes activités. Comme résultat, le taux de participation des jeunes à nos programmes est resté constant malgré la grève des enseignants qu’a connue l’Ontario. De plus, notre territoire ne cesse de s’étendre avec cinq nouvelles régions. »

Au total, ÉMC propose sa programmation à 20 régions réparties dans trois provinces, soit l’Ontario (Windsor-Essex, Chatham-Kent, London, Cambridge et Kitchener-Waterloo, Halton/Peel, Niagara, Toronto, York, Owen Sound, Simcoe, Durham, Vanier, Orléans, Prescott-Russell et Ottawa-Ouest), au Québec (Gatineau, Saint-Laurent, Lasalle et Côte-des-Neiges), et en Nouvelle-Écosse (Halifax, Dartmouth).

Enfin, depuis septembre dernier, l’organisme a lancé son InfoNews, un magazine mensuel bilingue destiné à informer la communauté sur l’ensemble des actions du programme et des nouvelles des régions.

PHOTO – Les participants pouvaient contrôler leur propre avatar pendant la réunion sur le campus virtuel d’ÉMC.