Réputée et convoitée pour son sens de leadership et d’innovation, Eugénie Congi prend avec confiance la direction du Conseil scolaire catholique (Csc) Providence.

« Nous sommes heureux d’accueillir Eugénie Congi au sein de notre Conseil et nous la félicitons pour cette nomination, a mentionné dire Doris Sauvé, présidente du Csc Providence. Son expérience dans les domaines de l’éducation et de la technologie sera certainement un atout pour permettre au Csc Providence de poursuivre son parcours vers l’excellence. »

Mme Congi compte plus de 26 ans d’expérience dans le milieu de l’éducation, dont 12 ans à titre de cadre supérieur, dont direction de l’éducation et agente de supervision.

Les grands défis de l’éducation en milieu minoritaire lui sont bien connus puisqu’elle a auparavant œuvré au sein de divers conseils scolaires, y compris le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Csc du Nouvel-Ontario et le Csc de l’Est ontarien.

Mme Congi a aussi exercé le rôle de directrice d’école, d’enseignante et d’éducatrice spécialisée pour l’enfance en difficulté.

« C’est avec grand plaisir et humilité que j’ai accepté le poste de direction de l’éducation au Csc Providence et je suis très emballée des défis qui m’attendent, mentionne Eugénie Congi.

« En collaboration avec nos communautés scolaires et nos partenaires, nous poursuivrons nos efforts pour soutenir le bien-être, le développement des compétences et la réussite de chaque élève et favoriserons des milieux exempts de discrimination en misant sur l’équité, la diversité, l’inclusivité et le respect au sein de nos établissements. »

Détentrice d’une maîtrise en éducation et de trois baccalauréats, Mme Congi a été responsable de nombreux dossiers pédagogiques et d’affaires, notamment au niveau de la planification stratégique, de la transformation de l’expérience d’apprentissage des élèves, du rendement et de l’engagement des élèves ainsi que de l’enfance en difficulté.

Membre du Comité aviseur du réseau EdCan depuis 2019, elle fait également partie de l’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne depuis plus de 15 ans et, au cours de la dernière année, a siégé au sein du Conseil ontarien des directrices et des directeurs des conseils catholiques, du Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation de langue française et du Conseil ontarien des directions de l’éducation.

Eugénie Congi est directrice de l’éducation au Csc Providence depuis le mercredi 22 juin. Elle succède à Joseph Picard qui demeurera en poste jusqu’au 31 août prochain, de façon à assurer une transition harmonieuse des dossiers en début d’année scolaire.

Source : Csc Providence