Ce n’est guère une surprise et ce n’est pas non plus l’exception puisque pareil dénouement s’était produit l’an dernier : le Sunfest renonce à une édition en présentiel pour se confiner – sans jeu de mots – au web.

Bien que les organisateurs du festival se montrent confiants que l’événement sera de retour au parc Victoria en 2022, la situation actuelle est encore trop incertaine pour espérer revoir, cet été, des artistes à la douzaine et des spectateurs par milliers dans un espace aussi restreint. Suivant en cela les recommandations du gouvernement et du monde médical, c’est donc en ligne que le festival sera présenté du 8 au 11 juillet.

Pendant quatre soirs consécutifs, des prestations musicales seront donc diffusées en direct. Les mélomanes de London et d’ailleurs auront accès à un grand choix de plateformes pour assister aux spectacles de leurs artistes favoris et de tous ceux qu’ils voudront découvrir : comptes Facebook et YouTube du Sunfest, les stations de radio 94.9 CHRW (Université Western), CIUT 89.5 FM (Université de Toronto), etc.

Cela dit, le directeur général et co-directeur artistique du festival, Alfredo Caxaj, a expliqué la décision des organisateurs par voie de communiqué tout en entrouvrant la porte sur une possibilité : « La santé, la sécurité et le bien-être de la famille Sunfest et de la communauté au sens large dans laquelle nous vivons sont, une fois de plus, notre préoccupations majeures. Malgré l’efficacité de la vaccination, nous ne pensons pas que les gens soient encore prêts à se rassembler dans un parc Victoria bondé cet été. Néanmoins, si les conditions s’améliorent nettement, nous sommes prêts à passer à une version hybride du TD Sunfest ».

Par « hybride », M. Caxaj entend un festival qui demeurerait largement en ligne mais combiné à quelques activités en personne dans des limites qui puissent assurer la sécurité de tous.

Pour ceux qui voudraient se donner un avant goût du Sunfest, le site web du festival s’avère une escale qui pourra les combler : s’y trouvent des vidéos de spectacles et de l’information sur des initiatives prises par les organisateurs. Ainsi, les internautes pourront apprendre que le festival fait désormais partie d’un collectif de huit événements du même genre, CULTURAS 360°, dont la vocation est de permettre à ces rassemblements artistiques durement affectés par la pandémie de s’entraider et d’atteindre de nouveaux publics.

La liste complète des groupes et artistes solistes qui prendront part à l’édition 2021 du Sunfest sera rendu public au début du mois de juin. Mais sans même connaître les musiciens et chanteurs qui seront à l’affiche, les habitués du Sunfest savent déjà que l’événement promet d’être haut en couleur et à l’image de ce qui se fait de plus original aux quatre coins de la planète.