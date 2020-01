Le 16 janvier dernier, des représentants d’organismes francophones de London se rencontraient au Centre Desloges dans le cadre de la réunion mensuelle de la Table de concertation Franco-Info. La communauté entreprend une nouvelle année avec plusieurs projets en préparation.

Mais avant d’entamer la discussion sur ce qui sera à l’agenda des francophones de London au cours des prochains mois, la Table a dû choisir quelqu’un pour occuper la co-présidence. Aux côtés de Justin Patton siègera donc désormais Fairouze Touni qui a accepté de compléter le mandat jusqu’en septembre prochain alors que deux co-présidents seront élus.

La Table Franco-Info reçoit à l’occasion des nouveaux venus, des gens qui résident à London, parfois depuis longtemps, mais qui demeuraient jusque-là méconnus de la communauté francophone. C’est le cas de Louise Pitre qui, après avoir fait carrière dans le secteur de la santé et des services sociaux, a fondé sa propre entreprise d’accompagnement et de coaching. Invitée à présenter ses services aux membres de la Table, elle a décrit en quelques mots les approches qu’elle utilise pour améliorer les relations de travail, la résolution de conflit et la cohésion au sein d’un groupe.

La seconde présentation de la réunion reposait sur les épaules de Natalie Normand, de la Fondation Trillium, venue partager de l’information sur les composants d’une demande de subvention de démarrage, de croissance ou d’immobilisation. Elle a également évoqué les nouveautés relatives au processus de demande de subvention et fait un survol de ce que Trillium a pour mandat d’appuyer.

Comme à toutes les réunions de Franco-Info, les représentants des comités ont ensuite fait le point sur leurs activités et l’état d’avancement de leurs initiatives. Le comité du plan de travail s’est ainsi rencontré pour étudier divers plan d’action et discuter de demandes de financement pour la formation et le placement d’éducatrices à la petite enfance. Le comité des communications a travaillé à la création d’un communiqué bilingue destiné à faire connaître la Table, a préparé une trousse bilingue pour ses nouveaux membres, a standardisé ses communications écrites, etc. Le comité en employabilité doit pour sa part patienter avant d’aller de l’avant, conséquence de la restructuration en cours au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences qui a mis en suspens bon nombre de dossiers.

Les participants à la rencontre ont aussi été invités à partager les développements récents et activités à venir du côté de leurs organismes respectifs. En ce qui touche le Carrefour des aînés et adultes francophones, la programmation continue à être offerte comme il se doit. Les poupées confectionnées par des dames de la communauté demeurent toujours aussi populaires et les profits sont versés à des œuvres de charité et services d’entraide. Le Collège Boréal fait présentement connaître son plan stratégique pour les cinq prochaines années et le centre d’accès de London recevra, en février, le président Daniel Giroux et les vice-présidents. Le Réseau-femmes est à la recherche de mentors pour son programme Miroir Miroir. Les Services de toxicomanie de Thames Valley offrent des formations sur divers sujets pour les travailleurs du secteur de la santé mentale. Pour finir, les organismes travaillent à l’organisation d’un gala qui, en mars, célèbrera les mérites de trois francophones de London.

La Table Franco-Info passera le cap des dix ans cette année. Les organismes qui en sont membres ont déjà commencé à discuter de ce qui pourrait être fait, à l’automne prochain, pour souligner cet anniversaire qui illustre le chemin parcouru par la communauté francophone.

PHOTO : Fidèles à leur habitude, les membres se sont réunis au Centre Desloges.