La crise associée à la COVID-19 est lentement en train de se résorber. Si aucune erreur majeure n’est commise par les gouvernements et si la population continue à respecter les règles et recommandations sanitaires aussi longtemps que cela sera nécessaire, la pandémie sera bientôt chose du passé.

Plusieurs facteurs auront contribué à stopper la propagation du coronavirus, notamment les dons d’équipements médicaux de toutes sortes. Plusieurs histoires liées à la générosité des citoyens, des organismes et des entreprises ont d’ailleurs défrayé la manchette çà et là au pays au cours des dernières semaines.

London n’est pas en reste à ce chapitre. À titre d’exemple, General Dynamics Land Systems a fait don de 14 ventilateurs et 860 masques de type N95 à la London Health Sciences Foundation (LHSF) qui les a ensuite distribués aux hôpitaux. L’entreprise spécialisée dans la production de véhicules militaires avait ce type d’équipement en sa possession parce qu’elle manufacture, entre autres, des ambulances blindées.

Une compagnie d’un tout autre type, McCormick Canada, qui fait le commerce d’épices et d’assaisonnements, a aussi donné 1000 masques N95 à la LHSF. L’Université Western a de son côté ratissé ses laboratoires pour rassembler 1200 masques N95, 5000 masques chirurgicaux, 100 000 paires de gants de même que plusieurs vêtements de protection pour les remettre à la fondation.

Celle-ci a reçu d’autres dons du London District Catholic School Board, de VersaBank, du Collège Fanshawe, etc.

Les secteurs institutionnel et commercial ont donc largement fait leur part, mais les citoyens ordinaires ne se sont pas non plus montrés indifférents à la cause. Ainsi, en quelques semaines, plus de 500 000 $ ont été amassés par la LHSF par l’entremise d’un fond spécial consacré à l’achat d’équipements médicaux essentiels pour lutter contre la pandémie. Bien que quelques généreux donateurs aient versé des sommes importantes, le total de l’argent amassé peut en grande partie être attribué à une multitude de petits dons, preuve que monsieur et madame Tout-le-Monde ont tenu à contribuer à la hauteur de leurs moyens.

Après la COVID-19, une autre tempête – qui pointe déjà – se fera sentir : la récession. Ce ne sera pas le moment de se désolidariser alors que la pauvreté resserrera son emprise sur un nombre croissant de citoyens.

PHOTO (Crédit photo : compte Twitter de la LHSF): L’Université Western a fait un important don d’équipements pour les travailleurs de première ligne.