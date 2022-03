Si le nom de Genticorum vous est familier, cela s’explique aisément : ce groupe québécois de musique traditionnelle roule sa bosse depuis plus de vingt ans. En effet, c’est à la fin des années 1990 que trois musiciens de talent ont décidé de conjuguer leurs inspirations, soit Yann Falquet, Pascal Gemme et Alexandre de Grosbois-Garand. Ce dernier a depuis cédé sa place à Nicholas Williams et l’aventure musicale de Genticorum se poursuit.

D’ailleurs, la formation était de passage à London le 24 mars dernier à l’invitation du Cuckoo’s Nest Folk Club et du TD Sunfest. C’est au pub Chaucer’s, sur la rue Carling, que les mélomanes se sont réunis, l’ambiance de cet antique bâtiment se mariant à merveille avec le répertoire du trio. Il y a fort à parier que plusieurs membres du public connaissaient déjà ce groupe, sélectionné aux Juno et à l’ADISQ et détenteur de quatre Prix de Musique folk canadienne.

Parler de musique folklorique évoque tout de suite mille et une images – pour ne pas dire « clichés » – mais Genticorum se fait une spécialité d’éviter tous les écueils du déjà-vu sans pour autant tomber dans les outrances pour se singulariser. Les classiques en termes d’instrumentation (violon, accordéon) laissent savoir que l’on est en terrain connu tandis qu’un son plus moderne et inédit (guitare, flûte) élargit l’univers harmonique du groupe.

Cela donne un répertoire enjoué, agréable à écouter et étonnamment relaxant. Leur musique, pour l’essentiel instrumentale, est capable de satisfaire autant les néophytes que les puristes de la musique traditionnelle qui tous y trouveront de quoi satisfaire à leurs attentes.

La texture musicale, très celtique dans sa facture, donne l’impression d’être plus européenne que canadienne-française, quoique l’une n’exclut évidemment pas l’autre. Genticorum peut d’ailleurs se targuer de mener une carrière internationale qui l’a conduit dans une quinzaine de pays aux quatre coins du monde. Avec six albums à son actif, la formation s’est taillé une place enviable dans le paysage folklorique québécois.

Ce spectacle s’inscrivait dans le cadre d’une mini-tournée ontarienne qui a aussi amené le groupe à se produire à Brampton et à Ottawa. Que ce soit ici ou ailleurs, été comme hiver et printemps comme automne, Genticorum ne laisse pas indifférent!

PHOTO (crédit : Guy Tremblay) – Le trio Genticorum